Pierwszy miliard Link4

W piętnastą rocznicę od sprzedaży pierwszej polisy, na koniec 2017 roku Link4 osiągnął ponad miliard złotych przypisu składki. To próg uważany za przełomowy – uważa prezes spółki Agnieszka Wrońska.

Spółka rozwija się niezwykle dynamicznie. Wynik 1.016 mln zł przypisu składki to dwukrotnie większa kwota niż dwa lata temu (493 mln zł na koniec 2015 roku), i trzykrotnie niż pięć lat temu (373 mln zł ).

Link 4 od początku działa w kanale direct, do którego z czasem dołączono model agencyjny. W ciągu ostatnich dwóch lat przypis składki w tych kanałach jest podobny.

Nie boimy się ryzykować i wychodzić z nowoczesnymi rozwiązaniami. 15 lat temu byliśmy pierwszą firmą directową na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, a dziś dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy postrzegani jako liderzy innowacji. Chcemy nadal rosnąć w oparciu o te dwa źródła klientów. Chcemy być mistrzami świata w kanale agencyjnym i promować najlepsze praktyki we współpracy z agentami, a w kanale direct oferować nowoczesne narzędzia i rozwiązania - deklaruje prezes Agnieszka Wrońska. Kolejnym symbolicznym progiem, jaki przekroczyła firma to milion klientów, którzy wykupili w Link4 ubezpieczenia komunikacyjne. Baza klientów ubezpieczających swój majątek to okrągłe 100 tysięcy rekordów.