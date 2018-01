Inflacja bazowa bez zmian

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w grudniu 0,9 proc. w ujęciu rocznym czyli tyle samo, ile przed miesiącem – poinformował NBP w komunikacie.

W kierunku obniżenia inflacji oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (do -1,3 proc. r/r w grudniu 2017 r. wobec 4,7 proc. r/r w listopadzie ub.r.) oraz spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 5,4 proc. r/r w grudniu 2017 r. wobec 6,0 proc. w listopadzie ub.r.) - napisano w komunikacie.