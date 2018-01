Kryptowalutowa Belka

Polski bank centralny jest przeciw, KNF przeciw, banki niechętne kryptowalutom, a niektóre kraje wręcz zakazały handlu nimi. A tymczasem rozwija się u nas inicjatywa kryptowalutowa, wywodząca się z rodziny byłego szefa NBP.

Kryptowaluta pod nazwą EraCoin weszła na polski rynek przed samymi Świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2017 roku. Jej twórcą jest firma BitEvil. Prezesem tej notowanej na rynku NewConnect firmy jest Maria Belka, córka byłego premiera, ministra finansów, a ostatnio szefa Narodowego Banku Polskiego.

BitEvil najpierw udostępniła aplikację w wersji beta do pozyskiwania nowej kryptowaluty. Od 11 stycznia wszystkim zainteresowanym obrotem kryptowalutami umożliwiono płacenie nią w wybranych punktach, które obsługują płatności Snipay. Spółka poinformowała w rozesłanej do niektórych mediów informacji, że jednym z pierwszych miejsc, gdzie można wykorzystać EraCoina, jest coctailbar Woda Ognista w Warszawie. Oprócz tego EraCoin jest uznawany przez podobno sklep internetowy Fuki Stuff. To jednak ma być dopiero początek „ofensywy” firmy.

Jeszcze w tym roku planujemy wykorzystanie mechanizmów blockchain do zwiększenia elastyczności, bezpieczeństwa i zaufania do kryptowaluty EraCoin - mówi Maria Belka, prezes BitEvil, cytowana w upublicznionym materiale”.

Dla niewtajemniczonych lub niedoinformowanych: BitEvil istnieje od sierpnia 2015 r.. Firma zadebiutowała na rynku NewConnect 12 lipca 2017 roku. Sama podaje, że specjalizuje się w marketingu internetowym, a także w tworzeniu rozwiązań informatycznych m.in. platform marketingowych i sprzedażowych. Jej dziełem jest przede wszystkim platforma dla współpracy dla blogerów i vlogerów pod równie interesującą nazwą Brand Sabbath oraz aplikacja informatyczna, służąca płaceniu nową na polskim rynku kryptowalutą.