Trudno zarobić na produkcji żywności

Długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł - wynika z raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Problem zaległości w największym stopniu dotyka branży mięsnej, której niespłacone zobowiązania wynoszą blisko jedną czwartą całkowitego zadłużenia.

Każdego miesiąca ogłasza się niewypłacalność kilku producentów żywności w Polsce. Ich łączne zadłużenie w Krajowym Rejestrze Długów wynosi już 375,35 mln zł. Ta grupa przedsiębiorców, zaraz za dostawcami materiałów budowlanych, należy do najbardziej niewypłacalnych - czytamy w raporcie „Co gryzie producentów żywności, czyli sytuacja finansowa w branży spożywczej”.

Według KRD przyczyn zadłużenia jest wiele.

„Dość silną” grupę takich kontrahentów stanowią przedstawiciele handlu, w tym sieci handlowych.

Nie płacą producentom w terminie za dostawy żywności i mają wobec nich dług w wysokości 31,5 mln zł. To aż 1/3 wszystkich należności, których łączna wartość wynosi już 94,2 mln zł - czytamy.

Wśród pozostałych dłużników branży spożywczej są też inni producenci, a dalej rolnicy.

W Krajowym Rejestrze Długów widnieje 7 tys. 59 producentów żywności. 93 proc. dłużników z tej branży stanowią producenci artykułów spożywczych, a pozostałe 7 proc. to producenci napojów. Dług tych pierwszych wynosi 350 mln złotych.

Według autorów raportu „nieco lepiej” radzą sobie producenci napojów, których łączne zadłużenie wynosi 25 mln złotych. Największe problemy w tym sektorze mają producenci napojów bezalkoholowych i wód mineralnych (8,6 mln złotych), najmniejsze - firmy zajmujące się produkcją piwa (2,9 mln złotych).

Jak zauważył prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, branża spożywcza „jest łańcuchem zależności”.

Jeśli jedno jego ogniwo ulega osłabieniu, to osłabieniu ulega cały łańcuch. Dokładnie widać to na przykładzie chociażby producentów napojów: jeśli tegoroczne zbiory owoców i warzyw okażą się słabe, to produkcja soków i przecierów też będzie niższa - wskazał.