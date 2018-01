Sprzedaż nowych aut może przekroczyć 0,5 mln

Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 48 011 szt. w grudniu ub.r., co oznacza wzrost o 9,8% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

W okresie styczeń-grudzień 2017 r. w Polsce zarejestrowano 486 352 nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 16,9% r/r, wynika z danych ACEA.

ACEA podało także, że w całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) popyt na nowe samochody spadł w grudniu o 4,9% r/r do 1,14 mln sztuk. W całym 2017 r. odnotowano wzrost o 3,4% do 15,14 mln pojazdów.

Podsumowując rynek motoryzacyjny w ubiegłym roku posłużę się listą plusów i minusów, gdyż trudno jednoznacznie go ocenić. W kolumnie z plusem znajdzie się z pewnością dwucyfrowa, niemal identyczna jak w 2016 roku, dynamika sprzedaży. W jej uzyskaniu pomógł rosnący popyt konsumpcyjny, wzmacniany od kilku miesięcy programem rządowym 500+, jak i bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Warto też zwrócić uwagę na ponadrynkową dynamikę rejestracji marek premium oraz aut ekologicznych. Do kolumny minusowej muszę zaliczyć wciąż niski wolumen rejestracji nowych aut. Sprzedajemy ponad dwa razy mniej nowych osobówek niż na przykład w Hiszpanii, której potencjał ludnościowy jest zbliżony do naszego kraju. A aut używanych sprowadzamy dwa razy więcej. Ponadto, nie zadowala bardzo mała liczba sprzedanych aut hybrydowych, elektrycznych i hybrydowych plug-in, których udział w rynku wynosi zaledwie kilka procent. Dla porównania, Norwegia została pierwszym i na razie jedynym krajem, w którym eko samochody w 2017 roku stanowiły ponad 50% sprzedaży. Jak widać, przed nami jeszcze wiele pracy w tym obszarze - skomentował dane ACEA prezes Exact Systems Paweł Gos, cytowany w komunikacie.