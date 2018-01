Na stacjach Orlenu doładujesz auto elektryczne

PKN Orlen rozpoczął pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw - poinformowała spółka. Ogłoszono postępowanie zakupowe (tzw. RFP - request for proposal) na 23 ładowarki o mocy 50 kW i 100 kW. Jeszcze w 2018 roku kierowcy będą mieli możliwość naładowania aut elektrycznych na wybranych stacjach zlokalizowanych przy trasach tranzytowych w Polsce.

Planowane punkty ładowania będą obsługiwać wszystkie typy pojazdów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Wszystkie punkty zostaną wyposażone w dwa złącza do ładowania pojazdu prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS, a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prądem przemiennym. Stacja szybkiego ładowania o mocy 50 kW po stronie prądu stałego, pozwala na naładowanie akumulatorów pojazdu elektrycznego z poziomu 20% do 80 proc. pojemności w około 20-30 minut - czytamy w komunikacie.