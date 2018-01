390 mln zł w dwa tygodnie

Osiem nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 390 mln zł pozyskała od początku tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Oznacza to utrzymanie dobrego tempa rozwoju, po rekordowym dla strefy 2017 r. - oceniają przedstawiciele KSSE.

Nowe inwestycje na terenach KSSE w Częstochowie, Gliwicach, Sosnowcu, Zawierciu, Tychach i gminie Radziechowy-Wieprz zrealizują: Żywiec-Zdrój, Tenneco Automotive, ZF TRW, Pol-Technology, BMZ Poland, AXA Stenman Poland oraz firmy Rosa i Linmot - poinformował w środę PAP prezes KSSE Janusz Michałek.

Z nową energią i bardzo dynamicznie rozpoczęliśmy 2018 rok. Już udało nam się pozyskać aż osiem nowych inwestycji o wartości ponad 390 mln zł i nie zwalniamy tempa - skomentował prezes.

Dzięki tym przedsięwzięciom zatrudnienie znajdzie co najmniej 540 osób, a ponad 6,3 tys. istniejących miejsc pracy będzie utrzymanych. Większość nowych inwestycji to przedsięwzięcia firm już działających w KSSE, które rozwijają swoją działalność.

Decyzję o budowie kolejnego, trzeciego zakładu na terenie KSSE w Częstochowie podjął międzynarodowy koncern ZF TRW, który rozszerzy działalność produkcyjną i inżynieryjną w zakresie zaawansowanych elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Do końca 2019 r., kosztem co najmniej 88 mln zł, na niespełna 7-hektarowej działce powstanie zakład elektroniki, gdzie pracę znajdzie ponad 300 osób.

Będzie to trzeci zakład ZF TRW w Częstochowie; dwa już istniejące produkują pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. W nowej hali produkcyjnej o powierzchni 10 tys. m kw. wytwarzane będą m.in. kamery nowej generacji do systemów wspomagających kierowcę oraz podnoszących bezpieczeństwo pasażerów.

W Częstochowie powstanie też nowy zakład polskiej firmy Linmot, produkujący komponenty metalowe dla branży motoryzacyjnej. Wartość inwestycji to 1,4 mln zł. Pracę znajdzie kilka osób, a kilkanaście utrzyma zatrudnienie.

Budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Gliwicach i wdrożenie technologii nowej generacji łączników wysokoprądowych oraz technologii zgrzewania oporowego do ogniw cylindrycznych zapowiedziała firma BMZ Poland. Inwestor zamierza wydać na ten cel ok. 45,2 mln zł, utrzymując ponad 600 miejsc pracy i tworząc kilka nowych.

Również w Gliwicach Tenneco Automotive rozbuduje zakład, gdzie produkowane będą amortyzatory jednorurowe. Inwestycja za 125 mln zł przyniesie 60 nowych miejsc pracy i pozwoli utrzymać ponad 1,2 tys. istniejących.

Wśród pozyskanych przez KSSE z początkiem tego roku inwestorów jest też włoska firma Pol-Technology, która w Sosnowcu będzie rozwijać nowatorskie metody powlekania wyrobów gumowych i metalowych. Inwestor za ponad 23,8 mln zł wybuduje zakład produkcji uszczelnień technicznych metodą wtrysku. Inwestycja ta przyniesie 60 nowych miejsc pracy - podała wiceprezes KSSE prof. Barbara Piontek.

Podobnie firma AXA Stenman Poland planuje uruchomienie w Zawierciu produkcji wyrobów metalowych i zatrudnienie 60 nowych pracowników. Wartość tej inwestycji to 12 mln zł.

Działająca w Tychach polska firma Rosa, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji kompletnych zestawów oświetlenia zewnętrznego, do końca 2020 r. zamierza zainwestować co najmniej 62 mln zł i zwiększyć zatrudnienie z ponad 200 do przeszło 230 osób. Obecnie Rosa ma w Tychach trzy zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 24 tys. m kw. i planuje rozwój.

Nowe przedsięwzięcia zrealizuje też firma Żywiec-Zdrój, która na terenie KSSE w gminie Radziechowy-Wieprz za ponad 32,7 mln zł rozbuduje zakład produkcji napojów, zatrudniając 21 nowych pracowników.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to największa tego typu strefa w Polsce pod względem wielkości pozyskanych inwestycji. Działa tu ponad 300 krajowych i międzynarodowych firm, które zainwestowały w sumie prawie 31 mld zł i stworzyły ponad 70 tys. miejsc pracy.

W ubiegłym roku KSSE osiągnęła najlepszy w swojej historii wynik, pozyskując 58 nowych projektów o rekordowej dla strefy łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. Dzięki pozyskanym w 2017 r. inwestycjom powstanie ponad 2 tys. nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy utrzymają ponad 14 tys. istniejących. (PAP)