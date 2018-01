Adamczyk traci "Mieszkanie Plus". Zobacz kto przejmie

Mieszkalnictwo odebrane Adamczykowi. Przejmują je premier i… minister kultury

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk prawdopodobnie zostanie pozbawiony nadzoru nad wielkim rządowym programem Mieszkanie Plus. Jest projekt nowej tak zwanej Ustawy o działach administracji rządowej. Wynika z niego, że kontrolę nad projektem budowy milionów tanich mieszkań na wynajem przejmą osobiście premier Mateusz Morawiecki oraz… minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Jak czytamy w uzasadnieniu Oceny Skutków Regulacji:

Celem ustawy jest wzmocnienie działań Rady Ministrów w obszarze estetyki przestrzeni publicznej oraz mieszkalnictwa. W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze. Co prawda architektura została w tej ustawie wyszczególniona jako objęta zakresem działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, jednakże działania ministra właściwego dla tego działu koncentrowały się w obszarze architektury na sprawach nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa. Potrzebna jest zaś intensyfikacja działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej w ścisłej koordynacji z pozostałą polityką kulturalną Państwa.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej i doprecyzowanie, że zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne mieszczą się sprawy nadzoru na samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, zaś sprawy architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej są objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikacj działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako elementu polityki kulturalnej Państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu.

To znaczy, że premier będzie mówić „co”, a minister kultury będzie mówić „jak”. Za planowanie budowy tanich mieszkań na wynajem i finansowanie tego programu będzie odpowiadał osobiście premier Mateusz Morawiecki, a za walory estetyczne i architektoniczne wszystkich tworzonych budynków i osiedli - minister kultury. Piotr Gliński miałby też generalnie dbać o estetykę miast. Chociażby walcząc z wszędobylskimi reklamami wielkopowierzchniowymi.

W konsekwencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przejmie zadania, majątek oraz około 10 pracowników (w tym pracowników administracyjnych) obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obsługujących sprawy z zakresu architektury (z wyłączeniem spraw nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przejmie też od obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zadania, majątek i około 14 pracowników obsługujących sprawy z zakresu określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzoru nad ich realizacją.

Oficjalnie więc minister Andrzej Adamczyk traci nadzór nad programem Mieszkanie Plus, który do tej pory nadzorował. Jak usłyszeliśmy w KPRM: „to ma być nowa wersja 500 Plus. Drugi flagowy program rządu, którym będzie można chwalić się przed wyborami”. Dlatego premier Morawiecki chce osobiście tego pilnować. Do tej pory pilnował tego minister Andrzej Adamczyk, o co swego czasu toczył spory z Mateuszem Morawieckim, gdy ten był jeszcze ministrem finansów i rozwoju.

Wnioskodawcą projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Projekt nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

PAP, mw