Polscy specjaliści otwarci na relokację zawodową

Specjaliści i menadżerowie są gotowi do relokacji - 74 proc. z nich przeprowadziłoby się w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy, wynika z siódmej edycji „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

Najczęściej wskazywanym miastem jest Warszawa, w której chce pracować co drugi specjalista lub menedżer (wzrost do 52 proc. z 31 proc.). Wrocław jest interesujący dla 38 proc. badanych. Rok temu był liderem na liście z podobnym odsetkiem 39 proc. Natomiast 33 proc. badanych specjalistów i menadżerów chętnie przeprowadzi się do Trójmiasta - spadek z 36 proc rok temu.

Warszawa jest naturalnym polskim pretendentem do walki o migrację korporacji, w tym największych na świecie banków czy funduszy inwestycyjnych, szukających nowej siedziby jako alternatywy dla Londynu. Dane rynkowe wskazują, że jest to miasto, w którym może zyskać zarówno firma - ze względu na potencjalnie niskie koszty funkcjonowania biznesu i dostęp do wykwalifikowanego personelu, jak i pracownik. Szanse na nowe miejsca pracy w prestiżowych organizacjach wyraźnie działają na wyobraźnię specjalistów i menedżerów - powiedział senior consultant Antal Finance & Accountancy Michał Borkowski.

Z badania wynika, że relokację zawodową do Krakowa deklaruje 28 proc. respondentów. To wynik, podobny do ubiegłorocznego - czwarte miejsce na liście.

Wśród pięciu najbardziej pożądanych miejsc zatrudnienia znajduje się też stolica Wielkopolski. Relokacja zawodowa do Poznania jest atrakcyjna dla co czwartego specjalisty i menedżera (26 proc.).

Badanie „Raport Płacowy Antal 2017” zostało przeprowadzone w okresie 24 lipca - 16 sierpnia 2017 roku metodą CAWI oraz CATI na próbie 1040 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże. (PAP)