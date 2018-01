Uczysz się na górnika. PGG da ci pracę

Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza w tym roku przyjąć do pracy ok. 340 absolwentów szkół, które kształcą uczniów w zawodach górniczych. Największa spółka węglowa zmierza kontynuować współpracę ze szkołami, aby zapewnić sobie przyszłe kadry.

W ubiegłym roku, kiedy PGG realizowała jeszcze gwarancje zatrudnienia dane uczniom przez swoją poprzedniczkę - Kompanię Węglową, pracę w kopalniach spółki znalazło 815 absolwentów. W tym roku ich liczba będzie mniejsza, PGG zapewnia jednak, że wszyscy kończący naukę uczniowie współpracujących ze spółką placówek zostaną zatrudnieni.

Przedstawiciele PGG wskazują, iż z przeprowadzonych analiz wielkości corocznych odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy, wynika potrzeba dalszej współpracy ze szkołami, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych.

Widzimy konieczność prowadzenia wspólnych, wraz ze szkołami, działań służących pozyskaniu i wykształceniu uczniów, którzy w przyszłości mogą zasilić załogę naszych kopalń - powiedział w środę PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski, wskazując, iż dzięki wieloletniej współpracy ze szkołami udało się ustalić odpowiednie zasady zarówno naboru uczniów, jak i przebiegu edukacji.

Przyjęcia do pracy absolwentów szkół są częścią procesu uzupełniania zatrudnienia, koniecznego głównie z powodu odejść pracowników na emerytury. PGG szacuje, że w tym roku ponad 1,8 tys. osób może skorzystać z uprawnień emerytalnych, a kolejnych ok. 600 pracowników - z pakietu osłonowego. W miejsce odchodzących, przyjętych będzie niespełna 1,7 tys. nowych pracowników, z czego 340 to absolwenci - ich liczba może się zmienić, jeśli nie wszyscy ostatecznie będą chcieli podjąć pracę w PGG.

Podczas niedawnego spotkania z dyrektorami szkół z klasami górniczymi z woj. śląskiego, wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski zapewnił, że wszyscy uczniowie klas górniczych ze szkół posiadających stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia dostaną pracę w kopalniach Grupy. PGG współpracuje też z Politechniką Śląską, przyjmując jej studentów na płatne praktyki i zatrudniając po zakończeniu studiów.

Szkoły, z którymi współpracuje PGG, znajdują się m.in. w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Lędzinach, Łaziskach Górnych, Rybniku, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim. Współpracę ze szkołami zapoczątkowała w 2004 r. poprzedniczka PGG - Kompania Węglowa, która w ciągu 10 lat dała gwarancje zatrudnienie prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników.

W 2015 r., w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów - przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych i finansowych firmy. Ostatecznie, mimo kłopotów, wypełnione zostały wszystkie zobowiązania spółki w tym zakresie.

W ubiegłym roku na wielkość zatrudnienia w PGG wpłynęło przede wszystkim przejęcie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego z blisko 12,5-tysięczną załogą. Dodatkowo do pracy przyjęto ponad 2,5 tys. osób pozyskanych z rynku pracy i 815 absolwentów. Obecnie PGG zatrudnia ponad 43 tys. pracowników.

