Cyberpunk 2077 na E3? Akcje CD Projekt znowu rosną

Cyberpunk 2077 jedną z atrakcji na targach E3 2018?

Jak podaje serwis gry-online.pl, według jego informacji, na E3 zobaczymy trailer, zaś grywalne demo będzie prezentowane za zamkniętymi drzwiami.

Kilka dni temu na twitterowym koncie Cyberpunk 2077 pojawił się pierwszy od czterech lat wpis. Fani od dawna i z niecierpliwością oczekujących wieści o tej produkcji natychmiast zaczęli reagować. Akcje firmy - przypomnijmy, po jednym tylko twitterowym „Beep” - do końca tego samego dnia podskoczyły aż o 6,16 proc.. Tylko dziś, po tej informacji, która obiegła internet wczoraj, kurs akcji CD Projekt SA kontynuuje wzrost i od rana do godziny 11:00 wzrósł o 3,60 proc. - jest na poziomie 115,10 zł za akcję.

Dzieje się tak dlatego, że według plotek, jakie pojawiły się w sieci, na E3 mamy zobaczyć nowy trailer Cyberpunk 2077 - pięć lat temu pokazywano wyłącznie krótki teaser - a za zamkniętymi drzwiami ma być zaprezentowane grywalne demo. Tworzący grę CD Projekt RED nie zamierza ani potwierdzać, ani zaprzeczać doniesieniom, więc należy traktować je z rezerwą, ale to wszystko pokazuje jak wyczekiwany jest to produkt.

Cyberpunk 2077 został zapowiedziany jeszcze w 2012 roku. Gra ma trafić na PC, wersje na PS4 i Xboksa One są również prawdopodobne. Obecnie niewiele wiadomo o tym projekcie, ale ma być to RPG z otwartym światem, oferujące ogromną metropolię do eksploracji, tryby single-player i multiplayer oraz wybór między perspektywą pierwszej i trzeciej osoby.

