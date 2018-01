Eurostat: Inflacja w Polsce spadła w grudniu do 1,7 proc.

W grudniu ubiegłego roku inflacja w strefie euro wyniosła 1,4 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu do listopada 2017 r. kiedy to wynosiła 1,5 proc. r/r. W Polsce inflacja, liczona przez europejskie biuro statystyczne, wyniosła w grudniu 1,7 proc. r/r w porównaniu do 2,0 proc. r/r w listopadzie - poinformował Eurostat.

Jak podaje Eurostat, inflacja w Polsce w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,2 proc. W całej UE inflacja wyniosła w grudniu 1,7 proc. r/r.

GUS informował wcześniej, że wzrost cen towarów i usług wyniósł w grudniu ubiegłego roku 2,1 proc. w porównaniu do grudnia 2017 r., a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,2 proc.

