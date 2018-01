Ancyparowicz: stopy procentowe w 2018 bez zmian

Poziom stóp procentowych w Polsce pozostanie na obecnym poziomie przez cały 2018 rok, przy założeniu, że nie wystąpią sygnały o wybujałej akcji kredytowej - uważa Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) .

Jeżeli nie pojawią żadne sygnały o wybujałej akcji kredytowej, a nic na to nie wskazuje, to wszystkie impulsy inflacyjne będą albo efektem bazy albo efektem działania czynników niezależnych - czyli patrzymy na inflację bazową, to jest bardzo prawdopodobne, że stopy procentowe będą przez cały ten rok na obecnym poziomie - powiedział Ancyparowicz w wywiadzie dla Radia Wnet.