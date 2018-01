Irlandia buntuje się przeciwko KE

Premier Irlandii Leo Varadkar oświadczył, że UE powinna oddać część swoich uprawnień krajom członkowskim czy regionom. Parlament Europejski odrzucił zaproszenie KE do udziału w grupie zadaniowej w sprawie reform w tym zakresie.

Wystąpienie irlandzkiego premiera było pierwszą z serii dwugodzinnych debat plenarnych na temat przyszłości UE, w których na zaproszenie kierownictwa Parlamentu Europejskiego z jego przewodniczącym Antonio Tajanim na czele, wezmą udział szefowie państw i rządów krajów unijnych.

Europa przyszłości musi zrobić cztery rzeczy: po pierwsze, musimy kontynuować robienie tego, co teraz robimy dobrze; po drugie, musimy skoncentrować się na nowych wielkich wyzwaniach, które są przed nami; po trzecie, część uprawnień trzeba będzie oddać z powrotem państwom członkowskim, regionom czy na szczebel lokalny. Będziemy musieli też bardziej angażować obywateli w demokrację bezpośrednią - mówił Varadkar podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu.

Jego słowa o przekazaniu niektórych kompetencji unijnych z powrotem państwom członkowskim wpisują się w postulaty, jakie padają ze strony krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polski i Węgier.

Premier Irlandii zaznaczył, że popiera zasadę proporcjonalności i subsydiarności (zgodnie z nią wszystkie decyzje w UE podejmuje się na możliwie najniższym poziomie).

Uczestniczący w tej debacie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że kwestia przekazania władzy sprawowanej teraz na poziomie UE państwom członkowskim to zasadnicze pytanie, na które trzeba odpowiedzieć również w kontekście negocjacji o unijnych wieloletnich ramach finansowych.

Jeśli chcemy, by UE była czymś więcej niż tylko jednolitym rynkiem, musi mieć ona większy budżet. Jeśli mamy być tylko jednolitym rynkiem, to taki mały budżet wystarczy. Ale jeśli chcemy mieć straż graniczną i przybrzeżną, jeśli mamy mieć korpusy obrony cywilnej na wypadek klęsk żywiołowych, to państwa członkowskie muszą włączyć się w ten budżet - przekonywał szef KE.