O eZUS, jak to działa: e-składka daje wyniki

Z tytułu składek przekazywanych przez przedsiębiorców na indywidualny rachunek do ZUS trafiło 17 mld zł, czyli o 10 proc. więcej niż w tym samym czasie 2017 r. - poinformowała w środę prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska

1 stycznia 2018 r. zniknęła konieczność opłacania składek na trzy lub cztery (wraz ze składką na Fundusz Emerytur Pomostowych) różne rachunki. Każdy przedsiębiorca ma do dyspozycji indywidualny numer rachunku składkowego, na który wpłaca składki bez podziału na poszczególne fundusze. Przelewy nie muszą już być dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz wskazaniem, za który miesiąc jest opłata.

Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS jest rozdysponowanie środków pomiędzy fundusze oraz ich dysponentów za pomocą algorytmu podziału wpłaty. Następnie ZUS księguje wyliczone wartości na koncie płatnika składek.

Prezes ZUS powiedziała w środę podczas konferencji prasowej, że w ramach e-składki trafiło do ZUS 17 mld zł. Wpływy są większe o 10 proc. od wpływów ze stycznia roku ubiegłego - poinformowała.

Zwróciła uwagę, że liczba płatników składek wynosi ok. 2,5 mln.

Jak podkreśliła, każdy płatnik może sprawdzić stan zobowiązań składkowych dzięki stronie internetowej ZUS lub pojawiając się w oddziale Zakładu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że wzrost wpłaconych składek wróży bardzo dobry rok finansowy dla FUS.

To znaczy, że zarówno wpływy NFZ, FUS, Funduszu Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (…) będą rosły. Jeżeli mówi o tym ZUS, o takich procentach, to czasami nie są to już setki mln zł, ale ten wzrost będzie mierzony w miliardach. To pokazuje, że liczba zatrudnionych Polaków jest wysoka, że odczuwamy ten wzrost wynagrodzeń - mówiła.