Biedronka dumna z tego co nasze

Od polskich dostawców pochodziło w ub.r. 92 proc. wszystkich artykułów dostępnych w ofercie Biedronki - w 2016 r. było to 90 proc. - poinformowało Jeronimo Martins Polska - właściciel sieci. Biedronka współpracuje z ponad 600 polskimi dostawcami.

Współpraca z polskimi dostawcami i budowanie z nimi długoterminowych partnerstw jest jednym z filarów strategii Biedronki. Aktualnie sieć współpracuje z ponad 600 polskimi partnerami handlowymi, wśród których są zarówno dobrze znane marki, jak i lokalni przedsiębiorcy. Dzięki tej współpracy w 2017 r. 92 proc. spośród wszystkich produktów w ofercie Biedronki pochodziło od krajowych dostawców. Ponadto z częścią polskich producentów Biedronka pracuje nad rozwojem, a nawet odbudową tradycyjnych polskich upraw, np. czosnku czy rodzimych odmian jabłek. Od ponad dekady sieć aktywnie promuje na co dzień polskie produkty i ich krajowych producentów. ‘Dumni z tego, co nasze’ jest kolejną odsłoną akcji, zachęcających Polaków do sięgania po nasze najlepsze tradycje kulinarne - czytamy w komunikacie.