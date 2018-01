Znowu się zaczyna? Masło drożeje

Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się do 1.002 pkt., w kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 6 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej zwiększyły się ceny masła (+8,8 proc) - wynika z informacji przekazanej przez Jakuba Oliprę, ekonomistę z banku Credit Agricole Polska.

Jak dodaje Olipra, jest to jednocześnie najsilniejszy wzrost indeksu od listopada 2016 r. Indeks cen GDT na poprzedniej aukcji (2 stycznia) wyniósł 955 pkt. (wzrost o 4,9 proc.). Jak dodaje analityk, zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 23.319 t wobec 25.400 t na poprzedniej aukcji (-8,2 proc.). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 6 lutego.

W naszej ocenie obserwowany od początku roku wzrost cen na aukcji GDT jest związany z obawami uczestników aukcji co do perspektyw produkcji mleka w Nowej Zelandii, gdyż w ostatnich miesiącach utrzymuje się tam susza. Szczególnie silny wzrost cen masła wynika z tego, że Nowa Zelandia odpowiada za ponad 50 proc. jego światowego eksportu. Choć ewentualne utrzymywanie się niekorzystnych warunków pogodowych w Nowej Zelandii może wywierać presję na wzrost cen produktów mlecznych uważamy, że jest to niewystarczający czynnik do odwrócenia spadkowych tendencji na światowym rynku mleka – ocenia ekonomista banku.