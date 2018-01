Salmonella w mleku. Policja weszła do firmy

17 stycznia w środę, w godzinach rannych, francuska policja rozpoczęła przeszukanie w czterech lokalizacjach, należących do grupy Lactalis. Policja weszła do siedziby firmy w siedzibie koncernu w Changé i Choisy-le- Roi, w Torcé, gdzie znajduje się ośrodek kontroli jakości oraz do fabryki w Craon

Przeszukanie związane jest z dochodzeniem prowadzonym przeciwko koncernowi w sprawie epidemii salmonelli. Wciąż nie jest wiadomo, co stało się ze wszystkimi opakowaniami mleka dla niemowląt, wyprodukowanymi w feralnej fabryce.

Rodzice poszkodowanych dzieci złożyli już przeciwko grupie Lactalis setki skarg do prokuratury prowadzącej śledztwo. Rzecznik koncernu oświadczył, iż firma, którą reprezentuje, będzie bez przeszkód współpracowała z francuskim wymiarem sprawiedliwości.

O odkryciu samonelli w mleku dla niemowlat pisaliśmy wczoraj

Na początku grudnia we Francji do szpitali trafiło 25 dzieci. Obecnie, tylko we Francji, do szpitala trafiło już 37 dzieci.

mw