Firmy stawiają na elastyczny czas pracy

Coraz więcej firm stawia na elastyczny czas pracy, tego typu rozwiązanie wprowadziło już ponad 2,5 tys. pracodawców - poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Najczęściej elastyczny czas pracy stosują średnie przedsiębiorstwa.

MRPiPS, powołując się na dane Państwowej Inspekcji Pracy podał, że do 15 grudnia 2017 r. elastyczny czas pracy wprowadziło 2 tys. 515 pracodawców. To głównie średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 249 osób - takich firm było 846. Nieco mniej było mikro przedsiębiorców, zatrudniających do 9 pracowników - 636 oraz małych firm, zatrudniających max. 49 osób - 602.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podkreśla, że możliwość świadczenia pracy w elastycznych formach nabiera szczególnego znaczenia podczas podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny.

Staje się ona prostsza tam, gdzie pracownik ma możliwość pracy w niepełnym wymiarze, zostawienia dziecka pod opieką przyzakładowego żłobka czy chociażby świadczenia pracy w systemie telepracy – oświadczyła Rafalska w ministerialnym komunikacie.

Resort poinformował, że elastyczny czas pracy cieszy się popularnością głównie w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Najchętniej z takich rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (940), handlem i naprawami (380) oraz budownictwem (224).

MRPiPS podkreśliło, że firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku.

Pracodawcy mogą skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwsze to wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 4 miesiące. Pozwala to dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień - zaznaczono.

Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu pracy.

Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek o 10. Mogą również rozpoczynać dzień np. między godziną 7, a 10. Ułatwia to pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą - zwraca uwagę resort.

Ministerstwo przypomina, że na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki zawodowe.

A jeśli ich nie ma, pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami pracowników – dodano.

Na podst. PAP