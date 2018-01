Zarządzanie w biznesie po papiesku. Polacy liderem?

Blisko 200 liderów biznesu, kultury, organizacji społecznych i dziennikarzy wzięło udział w prezentacji programu „Masterclass Leadership with the Pope”, która odbyła się 16 stycznia w Warszawie. To szansa, aby Polacy stali się motorem ogólnoświatowego projektu, który firmować chce papież Franciszek. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia ma być wędrujący Papieski Namiot Spotkania, który odwiedzi kilkadziesiąt państw świata z misją zjednoczenia ze sobą ludzi, powołania społeczności, dla których ważne są wartości i myślenie o przyszłości

Pomysł powstał z inicjatywy polskiej Fundacji Twórczości Narodowej (CTN) i Papieskiej Rady ds. Kultury w ramach programu Masterclass Leadership with the Pope. Jego celem jest bezpłatne przeszkolenie miliona młodych liderów na całym świecie w ramach „15 Zasad Przywództwa Papieża Franciszka” i wartości uniwersalnych.

Misją programu jest rozwijanie kompetencji przywódczych młodych liderów w oparciu o uniwersalne wartości oraz dostarczanie praktycznej wiedzy, przekazywanej przez światowe autorytety biznesu, kultury, nauki, sportu oraz dojrzałych liderów z różnych państw świata.

Fundacja podkreśla, że dla wielu młodych liderów istnieje olbrzymia bariera finansowa w dostępie do najlepszej wiedzy, doświadczenia i osobistych kontaktów ze światowej klasy liderami. Dla przykładu dostanie się na Forum Ekonomiczne w Davos czy uzyskanie certyfikatu renomowanej, światowej uczelni z zakresu kompetencji przywódczych, jest dla wielu młodych tylko marzeniem. Fundacja chce to zmienić, prosząc dojrzały biznes, przywódców, autorytety ze świata, by zechcieli poświęcić swój czas i środki na zbudowanie międzynarodowej społeczności.

Na czym polega program?

Według pomysłodawców program ma polegać na całodziennych wystąpieniach w Polsce i docelowo w 25 państwach świata. Młodzi ludzie mieliby okazję porozmawiać i posłuchać autorytetów i praktyków biznesu, nauki, kultury, którzy na przykładzie własnego życia i konkretnych przykładów związanych z działalnością zawodową, odpowiadać będą na ważne pytania, nawiązując do „15 Zasad Przywództwa Papieża Franciszka”. Dodatkowo planowane są też warsztaty prowadzone metodą okrągłych stołów, gdzie każdy zespół ma swojego mentora.

Program dostępny będzie również na ogólnodostępnej interaktywnej platformie internetowej. Znajdą się na niej nagrania video mentorów z całego świata. Każdy moduł wyposażony będzie w forum dyskusyjne dla bezpośredniej interakcji pomiędzy uczestnikami i mentorami.

Papieski Namiot Spotkania

Inauguracja wędrującego Papieskiego Namiotu Spotkania planowana jest w Rzymie w 2018 roku z udziałem papieża Franciszka, dojrzałych liderów a także młodych z organizacji pozarządowych i samorządowych, grup nieformalnych i formalnych, młodych twórców, przedstawicieli rodzin, administracji, prawa, wszystkich grup zawodowych, przedsiębiorców, ludzi świata nauki, kultury i biznesu. Wspólnie z nimi Fundacja Centrum Twórczości Narodowej pragnie stworzyć mapę wyzwań współczesnego świata. Nawiązując do słów papieża organizatorzy chcą dać młodym ludziom wędki, czyli umiejętności.

Fundacja przypomina, że według badań przeprowadzonych w 24 państwach, papież Franciszek został uznany za najbardziej autentycznego lidera świata. 74 proc. ankietowanych wybrało głowę Kościoła Katolickiego. Stąd pomysł, by to właśnie papież Franciszek był twarzą programu, która potrafi zjednoczyć różnych liderów z całego świata. Franciszek był również inspiracją dla pomysłodawców.

W jednym ze swoich przemówień do pracowników Kurii Rzymskiej, papież wskazał na 15 bolączek, z którymi zmagają się obecnie przywódcy. Znalazły się wśród nich m.in. arogancja, nietolerancja, krótkowzroczność i małostkowość. Według Franciszka, kiedy te problemy trwają, sama organizacja jest osłabiona.

Zainspirowany wystąpieniem Papieża Gary Hamel, jeden z czołowych autorytetów w dziedzinie przywództwa, sformułował „15 Zasad Przywództwa Według Papieża Franciszka” podkreślając, że choć słowa padły w gronie duchownych, to mogą stanowić znakomity drogowskaz dla każdego, bez względu na wyznanie, narodowość, wiek czy profesję.

Do chwili obecnej odbyło się pięć pilotażowych edycji Masterclass, w których udział wzięło blisko 300 przedsiębiorców. Wiosną 2017 odbyła się prapremiera z udziałem 400 młodych liderów. Organizatorzy podkreślają, że program cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych.

W prezentacji idei programu Masterclass Leadership with the Pope, która odbyła się 16 stycznia w Warszawie udział wzięli m.in. nuncjusz papieski abp Salvatore Pennacchio, kardynał Kazimierz Nycz, Grażyna Kulczyk, Jerzy Starak, Jacek Szwajcowski z Polskiej Rady Biznesu, Joao Bras Jorge – prezes Zarządu Banku Millennium, prof. Andrzej Koźmiński – wieloletni rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego, prof. Andrzej Chochół - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Alicja i Tadeusz Bachleda-Curuś, profesor Jerzy Bralczyk, Krzysztof Zanussi, abp Grzegorz Ryś, profesor Krzysztof Meissner i Bogusław Wołoszański. W spotkaniu uczestniczyło w sumie blisko 200 przedstawicieli biznesu, nauki i kultury. To m.in. oni zdecydują, czy projekt zyska charakter globalny, a Polacy zostaną jego światowym liderem.

Decyzje będą znane pod koniec lutego 2018 roku.

mw