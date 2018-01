Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGNiG odkryło nowe złoża gazu na Podkarpaciu, w powiatach dębickim i ropczycko-sędziszowskim - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym. Spółka szacuje, że po podłączeniu do infrastruktury wydobywczej przypływy gazu z otworu Sędziszów-38K wyniosą ok. 68 tys. m sześc. na dobę, natomiast z otworu Korzeniówek-1K wyniosą ok. 22 tys. m sześc. na dobę.