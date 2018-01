Europarlament walczy z Rosją... debatą bez konkluzji

Europosłowie prawie wszystkich grup politycznych przestrzegali w środę w Strasburgu przed wtrącaniem się Rosji w sprawy UE i dezinformacją Kremla. Apelowali o zintensyfikowanie działań w UE, które mają przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie

Oddziaływanie rosyjskiej propagandy na państwa UE oraz wywieranie wpływu na wybory w niektórych krajach poprzez dezinformację były przedmiotem środowej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Dla PE jest to kolejna tego typu debata. Już w 2016 roku posłowie ostrzegali, że Kreml nasilił propagandę przeciwko UE po zajęciu Krymu i rozpoczęciu wojny hybrydowej w Donbasie. W przyjętej wtedy rezolucji znalazły się przykłady narzędzi i metod dezinformacji szeroko wykorzystywanych przez rosyjski rząd: think tanki, wielojęzyczne stacje telewizyjne (np. Russia Today), agencje informacyjne (np. Sputnik), a także trolling w internecie i mediach społecznościowych. Ich głównym celem jest, zdaniem europosłów, zakwestionowanie wartości demokratycznych i wprowadzenie rozłamu w Europie.

Do poprzedniej rezolucji PE na temat rosyjskiej dezinformacji nawiązał podczas środowej debaty unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King, przypominając, że odbyła się ona z inicjatywy europosłanki Anny Fotygi (PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy).

Komisarz przekonywał, że kampanie dezinformacyjne Kremla są strategią zsynchronizowaną tak, by te same przekazy ukazywały się jednocześnie w wielu krajach na różnych kanałach informacyjnych.

Przypomniał, że to właśnie dlatego w UE powstała specjalna grupa do walki z dezinformacją.

Chcemy wzmocnić media w państwach członkowskich i w krajach sąsiadujących i chcemy również poprawić nasze reakcje na działania dezinformacyjne - powiedział. Jego zdaniem UE powinna podwoić wysiłki, by unicestwić tę propagandę.

Europoseł Jeppe Kofod (Socjaliści i Demokraci) uważa, że Kreml ingeruje w różne aspekty zachodniej demokracji, jak wybory w USA czy referendum ws. Brexitu. Przypomniał, że w 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Głos podczas debaty zabrali również polscy europosłowie. Zbigniew Kuźmiuk (EKR, PiS) również przypomniał raport autorstwa Fotygi, przyjęty przez PE w listopadzie 2016 r. Zaznaczył, że jego konkluzje, choć z pewnymi oporami, są wprowadzane w życie. Jego zdaniem Stratcom, grupa specjalistów w UE powołana do walki z propagandą i dezinformacją, powinna być samodzielną unijną agencją, a nie częścią unijnej służby zagranicznej.

Marek Jurek (EKR) zauważył, że fundamentem bezpieczeństwa na Wschodzie jest realna, a nie wirtualna solidarność.

Dziś na tej sali słyszeliśmy wypowiedź przedstawiciela niemieckiej socjaldemokracji, a więc jednej z największych partii politycznych w Europie. Przekonywał, że to czas na normalizację stosunków z Rosją. Krym jest okupowany, Rosja nie chce zwrócić samolotu, w którym zginął polski prezydent i który stanowi główny dowód w śledztwie, które w tej sprawie się toczy, a my mówimy o normalizacji. Czym ma być ta norma? To ma być kariera (byłego) kanclerza (Niemiec Gerharda) Schroedera, jego wybitna rola ekspercka, którą ciągle kontynuuje u boku prezydenta Rosji (Władimira) Putina - powiedział Jurek.