GAZETA BANKOWA: Bardzo dobry LINK

„Rynek się profesjonalizuje. Wierzę, że branża jest odpowiedzialna, każdy z uczestników rynku dobrze zna swoje ryzyko” – mówi „Gazecie Bankowej” Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4, wyróżniona tytułem Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

„Gazeta Bankowa” w najnowszym numerze publikuje wyniki kolejnej edycji konkursów ubezpieczeniowych najstarszego polskiego magazynu o finansach i gospodarce.

Nagrodziliśmy zwycięzców, którzy w tej skomplikowanej rzeczywistości radzą sobie lepiej niż inni. Po raz ósmy kapituła konkursu wybrała liderów wśród zakładów ubezpieczeniowych („Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”), a po raz szósty – „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017 - pisze w komentarzu do wyników Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, podkreślając zarazem: Tegoroczne konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej” pokazały ważną cechę, charakterystyczną dla współczesnego, polskiego rynku: otwarcie na klienta. Teoretycznie istniało ono zawsze, (…) w praktyce wyglądało to jednak różnie, bo jeszcze niedawno wystarczyło zaoferować klientowi polisę ograniczoną do minimum i to mu wystarczyło. Teraz już nie wystarcza. Współczesny klient oczekuje dużo, polisy bez specjalnej zwłoki i na wysokim poziomie. Tego nauczyli go rynkowi gracze, którzy im szybciej i sprawniej odczytają potrzeby klienta, tym łatwiej będzie im sprzedać towar i usługę.

Przykładem takiego rynkowego lidera jest LINK4, którym kieruje Agnieszka Wrońska, wyróżniona tytułem Ubezpieczeniowego Menedżera Roku. Prezes LINK4 tak formułuje swoje credo:

To klient generuje w firmie wartość. Zyskowność nie może być mierzona jedynie wynikiem finansowym i zwrotem z aktywów. Aspekt kliencki zyskuje na znaczeniu w każdym zakładzie ubezpieczeń - podsumowuje Wrońska.

Prezes Wrońska w rozmowie „Bardzo dobry link” stwierdza: „Staramy się przecierać szlaki. Jako organizacja jesteśmy otwarci na to, by próbować nowych rzeczy, czasami coś zaskoczy, czasami trzeba zaczekać.