Menedżerki na milion. W LINK4 miliard przypisu!

Link4 podwoił sumę przypisu składki i w piętnastą rocznicę od sprzedaży pierwszej polisy, na koniec 2017 roku Link4 osiągnął z tego tytułu ponad miliard złotych. Co więcej, nie zamierza zwalniać tempa. W tej spółce kluczowymi obszarami zarządzają kobiety, w tym jej marketingiem

Łączna kwota 1 mld 16 mln zł w roku 2017 pozwoliła firmie na to, by chwalić się wzrostem o 103 proc. w ciągu ostatnich dwóch laty. W ciągu pięciu lat wartość przypisanych składek wzrosła niemal trzykrotnie – w 2013 r. było to 373 mln zł.

Już milion ubezpieczonych

Warto pamiętać, że Link4 ubezpiecza przede wszystkim klientów indywidualnych i nie zajmuje się tzw. biznesem korporacyjnym, czyli np. flotami samochodowymi. W kwietniu minionego roku łączna liczba posiadaczy ubezpieczenia komunikacyjnego w tej firmie przekroczyła milion klientów. W listopadzie Link4 mogło doliczyć się też 100 tys. klientów ubezpieczających majątek, np. mieszkania.

Prezes Link4 - Agnieszka Wrońska - przekuje, że wszystkie te liczby stanowią wielowarstwowy sukces, za którym stoi m.in. wdrażana od kilku lat strategia sprzedażowa.

Reklama dźwignią handlu

Ale to reklama jest dźwignią handlu. Dlatego też kolejnym powodem wzrostów, w ocenie zarządu Link4, jest aktywna polityka marketingowa, za którą odpowiada Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu Link4. Jak stwierdziła w wywiadzie dla Money.pl, w marketingu ubezpieczeń cały czas można wymyślić coś nowego.

Jeśli nie wymyśla się na siłę, tylko koncentruje na sprawach podstawowych. Trzeba rozpoznać potrzeby klientów, zaproponować to, czego oczekują i przedstawić ofertę w prosty, komunikatywny sposób. Nie szukamy fajerwerków. Link4 to firma dla masowego klienta i musi go przekonać czytelnym przekazem - powiedziała Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu Link4.

Co być może dla osób spoza marketingu trudno zauważalne, firmie nie tylko udało się stworzyć i zachować charakterystyczną i spójną linię kreatywną, która zdecydowanie wyróżnia markę. Forma przyjętego przekazu sprawia, że jest on łatwy do skojarzenia już od pierwszych chwil każdego nowego spotu, a jednocześnie oferta stanowiąca jej treść jest łatwo zapamiętywalna.

Poza charakterystycznymi reklamami telewizyjnymi, państwowa firma postawiła na lokowanie produktu. Wystąpiła m.in. w popularnym show telewizyjnym, w którym ubezpiecza domy wyremontowane przez ekipę programu.

Link4 chce w taki sposób edukować Polaków i przekonywać do konieczności wykupywania ubezpieczeń. Dlatego powstały też programy alertów pogodowych przypisanych do polis na domy i mieszkania oraz program Kasa Wraca.

Jak zaznaczyła w rozmowie z Money.pl szefowa marketingu firmy, nadal będzie kontynuować format product placement w programie „Nasz nowy dom” na antenie Polsatu.

To bardzo trafiona inwestycja! Nasz udział w jednym z najbardziej popularnych programów w polskiej telewizji uświadomił klientom, że Link4 to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne, z którymi się kojarzymy. Pokazał, że mamy także atrakcyjną ofertę w dziedzinie ubezpieczeń mieszkaniowych. A poza tym to była wielka radość, kiedy bohaterom programu – ludziom doświadczonym przez los – mogliśmy pomóc w remoncie domu i przekazać darmowe polisy. Tak rozumiemy społeczną odpowiedzialność firmy związanej kapitałowo ze skarbem państwa. Angażujemy się we wsparcie naszych klientów, którzy ucierpieli w wypadkach, oferując im wieloletnie programy rehabilitacyjne. A ceny ubezpieczeń kalkulujemy tak, by były dostępne dla wszystkich. Dajemy, jako część Grupy PZU, gwarancję solidności i wypłacalności - oceniła Kotecka.

mw