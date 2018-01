Premier poleci do USA. Wizy, wojsko, czy reparacje?

Szef gabinetu Mateusza Morawieckiego Marek Suski powiedział w środę wieczorem, że przygotowywana jest wizyta szefa rządu w USA. Wyraził nadzieję, że pojawi się podczas tej wizyty wątek amerykańskiego wsparcia dla Polski w staraniach o uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec

Kwestia odszkodowań wojennych była omawiana podczas środowej wizyty szefa MSZ Jacka Czaputowicza w Berlinie. Obaj szefowie dyplomacji: Czaputowicz i Sigmar Gabriel zgodzili się, że na temat niemieckich reparacji wojennych wobec Polski mogliby dyskutować eksperci.

Marek Suski został w TV Republika zapytany m.in., kiedy tu, w Polsce można spodziewać się zakończenia prac nad raportem dotyczącym wymiaru strat, jakie Polska poniosła na skutek niemieckich działań wojennych. Dokument przygotowuje zespół parlamentarny pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka.

Szef gabinetu premiera odparł, że jest to skomplikowana kwestia, jednak raport jest na bardzo zaawansowanym poziomie.

Polityk został też zapytany, czy sojusznikiem Polski w sprawie reparacji wojennych od Niemiec mogą być: Izrael i USA. Oby tak się stało - powiedział Suski. Poinformował, że jest przygotowywana wizyta szefa rządu w Stanach Zjednoczonych. Być może tam się to (sprawa reparacji) pojawi.

Jesteśmy na to przygotowani, mamy pewne wyliczenia. My byliśmy ofiarami wojny tak, jak i nasi żydowscy bracia i jeżeli już, to powinniśmy domagać się od agresora odszkodowań - podkreślił.