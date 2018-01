W numerze „wSieci Historii” Jan III Sobieski i Tatarzy

W najnowszym numerze „wSieci Historii” redakcja miesięcznika przypomina związki Rzeczpospolitej z Tatarami. Niegdyś naszymi najbliższymi sąsiadami, o których dobrze Polacy nie zwykli myśleć. Ale jednocześnie warto pamiętać, że wśród polskich patriotów mamy także Tatarów – wiernych synów naszej wspólnej ojczyzny – zauważa redaktor naczelny miesięcznika Jan Żaryn.

Na łamach najnowszego numeru miesięcznika „wSieci Historii” Dariusz Milewski w artykule „Orda w pajęczej sieci. Pierwszy triumf Sobieskiego” pisze o trudnej sytuacji Rzeczpospolitej u schyłku panowania Jana Kazimierza, w II połowie XVII w. Pokazuje na tym tle pierwsze zwycięstwa hetmana Jana Sobieskiego nad tatarami.

Działo się tak, odkąd para królewska uczepiła się myśli o przeprowadzeniu elekcji vivente rege, mającej być lekiem na całe zło. Opór mas szlacheckich i części wojska doprowadził do wojny domowej, zwanej rokoszem Lubomirskiego (1665–1666). Jednym z jego skutków było zaniechanie wysiłków na rzecz pokonania Moskwy i zgoda na niekorzystny rozejm w Andruszowie (1667). Traktat ten wywołał niezadowolenie Kozaków, którzy walcząc od 1648 r. o własne państwo i miotając się między Polską a Moskwą, w efekcie doprowadzili do rozbioru Ukrainy. Nie mając sił, by samodzielnie przeciwstawić się obu potęgom, zwrócili się o pomoc do Tatarów i ich opiekuna – sułtana tureckiego. Dali mu w ten sposób pretekst do wmieszania się w sprawy ukraińskie, a zatem i do wojny z Polską – opisuje tamtejsze realia autor tekstu.

Imperium Osmańskie ani Krym nie były zadowolone z pacyfikacji w stosunkach polsko-moskiewskich. Tatarzy korzystali z panującego zamętu, pomagając to jednej, to drugiej stronie i biorąc za to sowitą zapłatę w postaci wybieranego na Ukrainie jasyru. Nic dziwnego więc, że gdy tylko w 1666 r. rozeszły się pogłoski o pewnym już zakończeniu wojny polsko-moskiewskiej, sułtan pozbawił władzy życzliwego Polsce chana Mehmeda IV Gereja i zastąpił go oddanym sobie Aadil Gerejem. Ten zaś już późną jesienią zaatakował oddziały polskie, niszcząc w grudniu pod Braiłowem zgrupowanie Sebastiana Machowskiego.