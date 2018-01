25,4 mld zł w aktywach PKO TFI

25,4 mld zł na koniec 2017 roku wyniosły aktywa zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego -poinformowało w komunikacie PKO TFI

Jak dodano w komunikacie, aktywa zarządzane przez PKO TFI i KBC TFI, należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wyniosły na koniec 2017 roku blisko 30 mld zł.

Sprzedaż netto naszych funduszy w 2017 roku na poziomie 4,6 mld zł netto to najlepszy wynik sprzedażowy od ponad 5 lat. Z kolei aktywa na poziomie 25,4 mld zł to najwyższy poziom aktywów jakim, przez ponad 20 lat naszego istnienia, mieliśmy okazję zarządzać - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKO TFI Piotr Żochowski.

Jak podano w komunikacie, w ubiegłym roku blisko 3,9 mld zł, wpłynęło do funduszy z kategorii gotówkowych i pieniężnych należących do PKO TFI. Na koniec grudnia wartość aktywów w tej grupie produktów wyniosła 10,7 mld zł. Jak tłumaczy PKO TFI, dane te wynikają głównie z programu inwestycyjnego PKO Akcjomat, w którym wpłacone przez klientów środki w pierwszej kolejności trafiają do subfunduszu PKO Skarbowego, a w kolejnych krokach stopniowo i regularnie przenoszone są do produktów bardziej ryzykownych, ale dających szansę na wyższe zyski.

Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła w 2017 roku 633,6 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (368,5 mln zł), PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (174,5 mln zł) oraz funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz (124,4 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej kategorii subfunduszy na koniec roku osiągnęły poziom ponad 4 mld zł - czytamy.

W funduszach akcyjnych roczna sprzedaż netto wyniosła ponad 495 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem w funduszach akcyjnych na koniec grudnia wyniosły 5,67 mld zł. Najwyższą sprzedaż odnotowały subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, do którego wpłacono netto 207,8 mln zł, subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny ze sprzedażą netto 149,3 mln zł oraz subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny - 72,9 mln zł.

W 2017 roku PKO TFI przeprowadziło 27 emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferowanych zarówno na drodze emisji publicznych, jak i niepublicznych. Od pierwszej emisji, która miała miejsce w październiku 2011 roku, Towarzystwo przeprowadziło ich już 100.

Nowy rok to nowe wyzwania. Jednym z głównych celów na pierwsze półrocze 2018 roku jest sprawne przeprowadzenie fuzji zakupionego przez naszą grupę kapitałową KBC TFI, tak aby jak najszybciej obecni klienci KBC TFI mieli dostęp do różnorodnej oferty produktowej PKO TFI, szerokiej sieci dystrybucji PKO Banku Polskiego oraz poprzez dostęp online - powiedział Żochowski.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.