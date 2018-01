PGE daje kolosalną obniżkę cen prądu

Polska Grupa Energetyczna obniża cenę prądu. Odbiorcy, którzy zdecydują się na ogrzewanie elektryczne będą mogli skorzystać w nocy z tzw. taryfy antysmogowej i z niższej stawki za energię nawet o ponad 65 proc. - informuje PGE w komunikacie.

Nocna taryfa będzie obowiązywać od 22.00 do 6.00

Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. To jeden z elementów szeroko zakrojonego programu walki o czyste powietrze – czytamy w komunikacie.

Jak podaje PGE, „analizy wskazują na nawet kilkadziesiąt procent redukcji wysokości rachunków za energię i usługę jej dystrybucji w przypadku zestawienia taryfy antysmogowej z podstawową taryfą całodobową (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej”.

Stawiamy na optymalne dopasowanie produktu do profilu i oczekiwań klienta, co w efekcie wpłynie na jego realne oszczędności. Prezentujemy szeroki wachlarz ofert, w ramach którego jednym z optymalnych rozwiązań, jeśli chodzi o potrzeby odbiorców, jest propozycja antysmogowa. Jej atutem jest długofalowość i stabilność, a co za tym idzie przewidywalność pozwalająca na oszacowanie kosztów ogrzewania w dłuższej perspektywie czasowej – mówi Dariusz Czuk, prezes PGE Obrót.