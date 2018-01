Rynek mieszkaniowy rośnie z roku na rok

W 2017 r. oddano do użytkowania 178.258 mieszkań – informuje GUS, co oznacza wzrost tej liczby w stosunku do poprzedniego roku o 9,1 proc. W 2016 r. zanotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania o 10,6 proc.

W okresie dwunastu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 250.218 mieszkań, tj. o 18,3 proc. więcej niż w 2016 r. (kiedy notowano wzrost o 12,0 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 205.990, tj. więcej o 18,4 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3 proc. - informuje GUS w komunikacie.

wykres źródło: GUS

Jak podaje GUS, inwestorzy indywidualni oddali 82.679 mieszkań (46,4 proc. liczby mieszkań oddanych do użytkowania), czyli o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy wystąpił spadek o 2,1 proc. Deweloperzy oddali do użytkowania 89.817 mieszkań (50,4 proc. liczby mieszkań) czyli o 13,5 proc. więcej niż w roku poprzednim, wobec wzrostu o 26,8 proc. na koniec 2016 r.