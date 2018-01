Więcej środków dla Polski po Brexicie

Choć Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził w 2017 r. rekordową liczbę projektów, przyznając kredyty na 78,2 mld euro, całkowita wartość wspartych inwestycji spadła w porównaniu z 2016 r. Powodem jest m.in.. Brexit. Finansowanie dla Polski wzrasta

Z danych przedstawionych na dorocznej konferencji prasowej EBI w Brukseli wynika, że bank wsparł w 2017 r. przedsiębiorstwa w Polsce kwotą 5,42 miliarda euro. To piąty rezultat w UE po Włoszech (12,29 mld euro), Hiszpanii (10,81 mld euro), Francji (8,65 mld euro) i Niemczech (7,25 mld euro). W poprzednim roku finansowanie dla Polski wynosiło 4,52 mld euro.

Jeśli porównywać wartość kredytów do wielkości PKB, Polska z wynikiem 1,17 proc. jest obecnie na czwartym miejscu w UE, za Cyprem (1,85 proc.), Grecją (1,40 proc.) i Chorwacją (1,22 proc.).

W ubiegłym roku ogólna wartość kredytów przyznana przez grupę EBI wyniosła 78,2 mld euro. Całkowita wartość inwestycji, które zostały wsparte, wyniosła 250 mld euro. To o 30 mld mniej niż rok wcześniej.

To nie jest niespodzianka. W 2017 r. mamy pierwsze efekty dużych wydarzeń. Pierwsze z nich to trudna sytuacja pomiędzy UE i jej członkami z jednej strony a Turcją z drugiej. Przedsięwzięcia w Turcji zmniejszyły się znacznie. Mamy nadzieję na nowe wydarzenia polityczne, które odwrócą ten trend. Druga rzecz to niestety decyzja Zjednoczonego Królestwa, by opuścić UE. Popyt na brytyjskie projekty zmniejszył się - powiedział na konferencji prezes EBI Werner Hoyer.

Dopóki Wielka Brytania, która jest jednym z największych udziałowców EBI, nie opuści UE, ma wszelkie prawa do korzystania z finansowania. Jednak partnerzy biznesowi EBI na Wyspach są mniej skorzy do rozpoczynania nowych przedsięwzięć.

Z całkowitej puli ubiegłorocznego finansowania grupy EBI 13,8 mld euro poszło na innowacje, 16,7 mld euro na cele związane ze środowiskiem, 18 mld euro na infrastrukturę, a 29,6 mld euro na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Łącznie EBI zatwierdził w zeszłym roku rekordową liczbę 901 projektów.

To około 15-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnia wielkość projektu jest mniejsza niż wcześniej. To oznacza, że umożliwialiśmy inwestowanie coraz większej liczbie firm i podmiotów publicznych - zwrócił uwagę Hoyer.

EBI, w ramach którego działa Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), pochwalił się też wynikami dotyczącymi tzw. planu Junckera (szefa Komisji Europejskiej), którego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji w UE. Do końca 2017 r. EFIS uruchomił na inwestycje 257 mld euro, co oznacza, że Fundusz jest na dobrej drodze, by osiągnąć cel, jakim jest zmobilizowanie 315 mld euro na inwestycje na podstawie gwarancji wynoszących 21 mld euro.

Gdy uruchamialiśmy plan Junckera w 2015 r., niektórzy nazywali go iluzją, czarną magią, sztuczką finansową. My mówiliśmy, że 15-krotny mnożnik gwarancji jest do osiągnięcia. Dziś pokazujemy, że to zadziałało - zaznaczył Hoyer.

EBI chce też zwiększać finansowanie pomocy rozwojowej. W 2017 r. poza UE bank zainwestował prawie 8 mld euro, czyli prawie 10 proc. swojego zaangażowania finansowego.

Zacieśnianie integracji UE w pewnych obszarach pociągnie za sobą finansowanie nowych projektów. EBI będzie mógł np. wspierać niektóre z koncepcji, jakie będą realizowane w ramach zacieśnienia współpracy w dziedzinie obronności PESCO. Bank jest jednak niechętny finansowaniu czysto militarnych przedsięwzięć.

Jesteśmy gotowi zwiększyć naszą działalność w tym obszarze, ale musimy być ostrożni. Jesteśmy świadomi, że są fundusze, które w swoich statutach mają zakaz inwestowania w papiery powiązane z produkcją broni. Musimy to brać pod uwagę, ale dotychczas nie było to dla nas problemem - zaznaczył Hoyer.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej - zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

PAP, mw