Olimpijskie monety NBP

Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie monety: złotą i srebrną – Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018 – poinformował NBP.

Reprezentanci Polski uczestniczyli we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich – od Chamonix (1924) po Soczi (2014). Do roku 1998 zdobyli cztery medale. Z Salt Lake City (2002) i Turynu (2006) przywieźli po dwa, zaś z Vancouver (2010) i Soczi (2014) – po sześć olimpijskich krążków. W Rosji biało-czerwoni wywalczyli cztery złote medale oraz po jednym srebrnym i brązowym. Dwie okolicznościowe monety emitowane przez Narodowy Bank Polski w 2018 r. nawiązują właśnie do sukcesów sprzed czterech lat.

Jak czytamy w komunikacie, złota moneta przedstawia sylwetkę zawodnika na rozbiegu skoczni olimpijskiej. Obok umieszczono logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na obwodzie napis „Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018”. Na awersie widnieją: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Rzeczpospolita Polska” oraz nominał, w tle zaś płatki śniegu.

Na srebrnej monecie oprócz logo PKOl i słów „Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018” widzimy wizerunek drużyny łyżwiarzy szybkich. W Soczi nasze zawodniczki zdobyły srebrny medal, a mężczyźni − brązowy. Na drugiej stronie monety umieszczono napis „Rzeczpospolita Polska”, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz zarys skoczni olimpijskich w PyeongChang.

Moneta złota o nominale 200 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 1500 sztuk, a srebrna o nominale 10 zł – do 15 000 sztuk. Cena złotej będzie wynosiła 3000 zł, a srebrnej – 120 zł.