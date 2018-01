Po lekarzach zgłosili się nauczyciele

Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego chcą spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, by porozmawiać o znaczących podwyżkach dla pracowników oświaty. Domagają się także zmiany formuły pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przewodniczący Branży Nauki i Oświaty FZZ Sławomir Wittkowicz i prezes ZNP Sławomir Broniarz napisali o tym we wspólnym liście wystosowanym w czwartek do minister edukacji narodowej Anna Zalewskiej.

Ze względu na wagę zagadnień i problemów wymagających pilnego rozwiązania, takich jak: znaczące zwiększenie nakładów na oświatę, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc., z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r., zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i ich wzrost dla wszystkich nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwe resorty, oczekujemy, że doprowadzi Pani Minister do spotkania Premiera Mateusza Morawieckiego ze związkami zawodowymi - czytamy w liście.

Przypominano w nim, że minister edukacji powołała w listopadzie 2016 r. Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który miał za zadanie wypracować rozwiązania systemowe w dziedzinie edukacji, a także strategię polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty dotyczącą finansowania oświaty, wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli, czasu pracy i warunków pracy. W skład Zespołu obok przedstawicieli MEN weszli przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie oraz korporacji samorządowych.

Branża Nauki i Oświaty FZZ i ZNP krytycznie odnoszą się do dotychczasowej formuły pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog nie spełnił naszych oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach - czytamy w liście.