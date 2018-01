Nowe wyzwanie przed Lasami Państwowymi

Przenosimy środek ciężkości pracy w Lasach Państwowych, próbujemy znaleźć inną formułę - powiedział w czwartek minister środowiska Henryk Kowalczyk o odwołaniu szefa Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

Przed Lasami jest nowe wyzwanie - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że Tomaszewski, jako dyrektor pełnił rolę znakomicie i wiele jego działań będzie kontynuowanych. Zaznaczył, że wycinka Puszczy Białowieskiej „nie będzie kontynuowana. Poczekamy na ostateczny wyrok Trybunału (Sprawiedliwości Unii Europejskiej - PAP). W tej chwili realizujemy jego postanowienie o zawieszeniu wycinki” - powiedział szef resortu środowiska w TVN24.

Tomaszewski na stanowisko szefa LP został powołany przez ministra Jana Szyszko w połowie listopada 2015 roku. Tę funkcję pełnił też wcześniej (1997-2001) za rządów AWS. W trakcie urzędowania ministra Szyszki, Tomaszewski popierał jego politykę ws. Puszczy Białowieskiej, czyli konieczność zwiększenia cięć, czy prowadzenia nowych nasadzeń.

W listopadzie ub.r. po tym jak Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował, że Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz zagroził ewentualnymi karami, Tomaszewski informował na konferencji prasowej, że ciężki sprzęt służący do wycinki został wycofany z puszczy. Podkreślał jednocześnie, że nie było to spowodowane groźbą ewentualnych kar. Mówił, że stało się to jeszcze przed decyzją TSUE.

Tomaszewski w trakcie swojego urzędowania promował również tzw. leśne gospodarstwa węglowe, które mają być sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Chodzi o dodatkowe pochłanianie dwutlenku węgla przez las poprzez odpowiednie gospodarowanie lasem m.in. dosadzanie nowych drzew. Za rządów Tomaszewskiego taki pilotaż został rozpoczęty w kilkunastu nadleśnictwach. Uruchomiony został też specjalny portal do handlu takimi emisjami CO2 pochłoniętymi przez las.

Według źródeł PAP zbliżonych do rządu, Tomaszewskiego zastąpi Andrzej Konieczny, czyli dotychczasowy wiceminister środowiska. Konieczny był pełnomocnikiem ds. Puszczy Białowieskiej.

Na podst. PAP