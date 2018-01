Zagórski: służbę zdrowia trzeba szybko cyfryzować

Cyfryzacja służby zdrowia i systemu zamówień publicznych to najbliższe cele dla Ministerstwa Cyfryzacji - powiedział Marek Zagórski, który aktualnie kieruje pracami tego resortu.

Będziemy mniej więcej realizować ten plan, który był założony - mówił w piątek Zagórski w Polskim Radiu 24.

Jak dodał, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego z expose, pierwszą dziedziną, którą trzeba szybko cyfryzować - co zresztą było planowane - jest służba zdrowia.

Pozwala to lepiej zarządzać służbą zdrowia, m.in. efektywnie zmniejsza kolejki, co jest dowiedzione na całym świecie - mówił.

Kolejna istotna dziedzina to zamówienia publiczne. Jak ocenił Zagórski, jeżeli dzięki kompleksowej informatyzacji tego obszaru udałoby się zaoszczędzić chociaż jeden procent, to przy 160 mld zł zamówień publicznych jest to już bardzo dużo zaoszczędzonych pieniędzy.

Zagórski przyznał, że Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) nie działa jeszcze jak należy, są jeszcze pojedyncze problemy. Podkreślił, że działają takie usługi jak możliwość sprawdzenia punktów karnych, wprowadzone ostatnio sprawdzanie historii pojazdu czy „bezpieczny autobus”. W tym ostatnim przypadku można sprawdzić, w jakim stanie technicznym jest pojazd, którym np. pojadą dzieci, podając numer rejestracyjny pojazdu.

To są funkcjonalności wynikające z wdrożenia nowej wersji CEPiK, natomiast są jeszcze pojedyncze problemy. I tu nie ma wytłumaczenia, za to przepraszamy - mówił Zagórski.

Poinformował też, że od przyszłego tygodnia „zamierzamy wprowadzić 24-godzinny reżim napraw każdego zgłoszenia”. Jak wyjaśnił, jeżeli system nie będzie w stanie zrealizować zlecenia obywatela, który chce np. odebrać dowód rejestracyjny, to będzie on miał pewność, że sprawa zostanie załatwiona najpóźniej następnego dnia.

Zagórski przypomniał, że formalnie obowiązki ministra cyfryzacji pełni premier Mateusz Morawiecki, a on sam ma pełnomocnictwa do bieżącego kierowania ministerstwem. W jego ocenie, z punktu widzenia funkcjonowania ministerstwa i spraw, którymi się ono zajmuje, kierowanie przez premiera jest korzystnym rozwiązaniem.

Trzeba mieć świadomość, że informatyzacja jest takim zadaniem, które powoduje konieczność wchodzenia w obszary innych ministerstw. Dokładnie tak, jak ministerstwo finansów. Ale minister cyfryzacji pozycję siły ma troszkę słabszą niż minister finansów. Zatem silna pozycja polityczna ministra, a premier to pozycja najsilniejsza, sprawom cyfryzacji może się tylko przysłużyć – powiedział.

Na podst. PAP