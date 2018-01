O reparacjach na razie dyskutują eksperci

Kwestia odszkodowań wojennych nie była jeszcze poruszana w oficjalnych relacjach z Niemcami; decyzja polityczna w tej sprawie będzie podejmowana po zakończeniu prac parlamentarnego zespołu ds. reparacji - powiedział w piątek wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Szef dyplomacji, który w środę przebywał z wizytą w Berlinie, opowiedział się na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Sigmarem Gabrielem za tym, by dyskusja na temat reparacji wojennych była prowadzona na poziomie ekspertów. Ocenił jednocześnie, że na obecnym etapie „nie jest to kwestia, która stanowi jakiś balast w stosunkach między rządami”.

W artykule „Die Welt” - omawiającym stanowisko przedstawione przez szefa polskiego MSZ w sprawie reparacji - przytoczono słowa Czaputowicza, iż temat reparacji „nie istnieje w stosunkach między naszymi rządami”.

Bielan, w programie „Siódma-Dziewiąta” nadawanym na antenie kilku rozgłośni katolickich został spytany, czy słowa szefa MSZ oznaczają „zmianę języka” ws. reparacji.

Nie zgodziłbym się, że tutaj doszło do jakiegoś zwrotu. My tej sprawy nie stawialiśmy jeszcze oficjalnie w rozmowach z naszymi niemieckimi partnerami - odparł wicemarszałek Senatu.

Jak mówił, obóz Zjednoczonej Prawicy „od początku” zapowiadał dyskusję w gronie ekspertów nt. odszkodowań wojennych.

Dopytywany o słowa przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. reparacji Arkadiusza Mularczyka (PiS), który krytycznie odniósł się do wypowiedzi Czaputowicza, Bielan odparł, że taka ocena „jest niepotrzebna”.

Przypomniał, że w Niemczech trwa obecnie tworzenie nowego rządu.

Bielan zauważył, że wciąż nie wiadomo „jaki będzie nowy rząd” w Berlinie.

Arkadiusz Mularczyk (PiS) ocenił w czwartkowym wywiadzie dla wPolsce.pl, że temat reparacji w rozmowach szefa polskiego MSZ z przedstawicielami niemieckiego rządu, powinien być przedstawiony „w sposób bardziej jednoznaczny i ostry”. Poseł „dość sceptycznie” ocenił też propozycję, aby dyskusja na ten temat odbywała się na poziomie ekspertów.

Bądźmy poważni, to jest decyzja o charakterze politycznym, czy dojdzie do wystąpienia rządu polskiego wobec rządu Niemiec. To nie są decyzje ekspertów, to nie są decyzje wynikające z dyskusji prawników, czy historyków, to są decyzje polityczne” - podkreślił Mularczyk w telewizji wPolsce.pl.