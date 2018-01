Nie ufamy bankowym systemom zabezpieczeń. Czy RODO rzeczywiście da nam większą kontrolę nad naszymi danymi?

Badania Edelman Trust Barometer wskazują, że niemal 50 proc. Polaków nie ma zaufania do instytucji bankowych. Podobnie wyglądają wyniki sondy Związku Banków Polskich: dobrą opinię o bankach posiada (jedynie, a może aż) połowa badanych. Ankieta Maison & Partners wypada jeszcze gorzej. Wg niej tylko 44 proc. polskich respondentów czuje, że banki dbają o swoich klientów.

Ważnym elementem budującym zaufanie do instytucji finansowych jest jakość obsługi i przejrzystość oferty. Profesjonalnie obsłużeni, otrzymując odpowiedzi na każde zadane pytanie, znając opinie o instytucji jako wiarygodnej, jesteśmy bardziej skłonni zostawić w tym konkretnym miejscu swoje pieniądze, ale także mniej martwimy się o dane wrażliwe które powierzamy. Wciąż jednak nie czujemy się z tym komfortowo – jak pokazują badania. Zagrożenia związane z cyberprzestępstwem są największym z wyzwań, które stoja przed sektorem usług finansowych.

Opinium Research informuje, że zdaniem 3/4 Polaków bezpieczeństwo bankowych systemów uwierzytelniania wymaga poprawy. 80 proc. z nas przyznaje, że obawia się, że ich dane wpadną w niepowołane ręce. A 2 na 3 badanych stwierdziło, że posiada niewystarczającą wiedzę na temat wykorzystywania wrażliwych danych, udostępnianych różnym instytucjom.

Niepokoją nas doniesienia o wyciekach danych z różnych instytucji. Według ankiety przeprowadzonej przez BIK blisko u połowy Polaków, do których dotarła informacja o kradzieży danych z bazy PESEL, powstały obawy o bezpieczeństwo ich danych. Co czwarty badany przyznał, że wpłynęło to na jego zachowania związane z ochroną wrażliwych informacji.

Jak mówią eksperci, już za kilka miesięcy sytuacja ma ulec poprawie za sprawą nowych przepisów o ochronie danych osobowych RODO, które pozwolą nam na większa kontrolę nad tym, co dzieje się z naszymi danymi.

Przede wszystkim, banki, ubezpieczyciele i inne instytucje będą miały 72 godziny od odkrycia ataku na poinformowanie swoich klientów o zajściu. To nie wszystko, klienci banków, będą mieli też możliwość zweryfikowania, w jaki sposób zostały pozyskane ich dane, a także, kiedy, i w jaki sposób zostały wykorzystane. Bank czy inny podmiot będzie miał obowiązek udzielenia takiej informacji. Na ten moment nie znamy jeszcze finalnego kształtu, w jakim unijne przepisy zostaną wprowadzone w Polsce, jednak już teraz wiadomo, że zmienią one istotnie pozycję klienta względem instytucji finansowych – wyjaśnia Tomasz Dziedzic, Linux Polska.

Już dzisiaj zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych i budowanie zaufania klientów powinno być dla instytucji finansowych priorytetem. Ale po wejściu regulacji RODO stanie się po prostu ich obowiązkiem.

Polacy bowiem uważają, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w Internecie spoczywa na podmiotach trzecich. Niewielu z nas – tylko 1/5 – poczuwa się do wzięcia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w sieci. Inni obarczają nią wszelkie instytucje, m in. finansowe. Jednocześnie według badania przeprowadzonego przez Future od Apps, 80 proc. konsumentów ma potrzebę kontroli nad danymi, które udostępnia i nad sposobem ich zabezpieczania przed atakami hakerskimi.

(newsrm)