Seniorzy ! Uważajcie na oszustów !

Seniorzy są na celowniku nieuczciwych sprzedawców gazu, prądu usług telekomunikacyjnych - informuje UOKiK i apeluje o czujność w każdym przypadku, gdy „pan z elektrowni, gazowni czy telekomu” zgłasza się z „bardzo korzystną ofertą”, a przy okazji prosi o dane osobowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do seniorów, by uważali na sytuację, kiedy zgłasza się do nich akwizytor - często przedstawiający się w taki sposób, że można odnieść wrażenie, iż reprezentuje firmę, z którą mamy podpisaną umowę - z propozycją znacznie korzystniejszej oferty.

Jeśli prosi o podanie danych osobowych, jak imię i nazwisko, numer dowodu, oznacza to próbę wyłudzenia. Jak podkreśla UOKiK, nasz operator takie dane posiada. Nie wolno podpisywać żadnych dokumentów w rodzaju potwierdzenia wizyty, czy wypełnienia ankiety, podawać numeru dowodu osobistego pod pozorem aktualizacji danych. Nie dajmy się namówić na podpisanie protokołu spisania czy wymiany (często udawanej) liczników, piecyków gazowych, aparatów telefonicznych i filtrów wody. Szczególną czujność muszą budzić naleganie i próby wywarcia nacisku na jak najszybsze podpisanie umowy.

UOKiK ostrzega też przed zawieraniem umów na pokazach „cudownych garnków” i wyrobów paramedycznych, jak np. likwidujące reumatyzm kołdry czy materace. Jak podkreśla - podpisanie wszelkich takich umów osoby starsze powinny konsultować z rodziną, przyjaciółmi czy sąsiadami. Co jednak najważniejsze - nawet w przypadku podpisania umowy - mamy prawo, by w ciągu 14 dni od niej odstąpić bez ponoszenia żadnych kosztów.

Korzystaj z bezpłatnej pomocy. Zadzwoń do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie i umów się na wizytę. Porady udzielane są też pod nr. tel 801 440 220 lub 22 290 89 16. Napisz na: porady@dlakonsumentow.pl. Jeżeli zostałeś oszukany, zgłoś sprawę policji - przypomina Urząd.

Na podst. PAP