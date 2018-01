Komornik wyegzekwuje karę za "polskie obozy zagłady"

Wyrok przyznający rację byłemu więźniowi obozu koncentracyjnego uświadomi wszystkim dziennikarzom i wydawcom - w szczególności niemieckim - że posługiwanie się określeniem „polskie obozu koncentracyjne” niesie za sobą odpowiedzialność prawną - ocenia mecenas Lech Obara

Jak podał w czwartek na swoich stronach internetowych „Deutsche Welle”, sąd w Koblencji odrzucił skargę telewizji ZDF w sporze o przeprosiny za użycie błędnego sformułowania „polskie obozy”, przyznając rację stronie polskiej. Nadawca może się odwołać do Trybunału w Karlsruhe.

„Deutsche Welle” podał, że w pisemnym orzeczeniu wskazano, iż II senat do spraw cywilnych Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji na posiedzeniu w zeszły czwartek postanowił odrzucić skargę ZDF.

Jak podał „Deutsche Welle”, w uzasadnieniu sędziowie przypomnieli, że w lipcu 2013 roku telewizja ZDF na swojej stronie internetowej zamieściła w informacji o programie dotyczącym wyzwolenia Majdanka i Auschwitz sformułowanie „polskie obozy zagłady”. Pomimo usunięcia po interwencji ambasady RP błędnego określenia, były więzień niemieckiego obozu Auschwitz Karol Tendera wniósł skargę przeciwko niemieckiemu nadawcy, domagając się przeprosin.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP mec. Lech Obara, pełnomocnik Karola Tendery, w tym procesie żądanie dotyczyło przeproszenia i zamieszczenia uzgodnionych treści na głównej stronie internetowej ZDF przez określony czas, natomiast - jak dodał prawnik - „w przyszłości żądanie będzie dotyczyć także zadośćuczynienia dla osoby, którą dotknęło to obraźliwe i kłamliwe sformułowanie”.

Tym bardziej, że sąd niemiecki stwierdził, że rzeczywiście ono niesie dla więźnia krzywdę, a czytelnikom może sugerować, że to Polacy byli twórcami obozów. Teraz wystąpimy do komornika o wykonanie orzeczenia, a jeśli ZDF będzie odmawiał, to posłużymy się środkami przymuszającymi, czyli grzywną a nawet aresztem” - dodał mec. Obara.