GAZETA BANKOWA: Giełda, czyli zagadka drugiego półrocza

Na giełdzie powinno być dobrze co najmniej do końca II kwartału. Wreszcie obudzą się z letargu „MiSie”, czyli małe i średnie spółki. Dużą zagadką jest to, co będzie się działo ze złotym. Na rynku obligacji powinno być spokojnie, głównie za sprawą „gołębiej” RPP – przewiduje Piotr Rosik w bloku prognoz na 2018 rok na łamach najnowszego numeru „Gazety Bankowej”

Rok 2017 był naprawdę udany dla polskich aktywów. Indeks szerokiego rynku giełdowego WIG urósł o 21 proc., a indeks najbardziej płynnych spółek WIG20 nawet bardziej, bo o 24 proc. Ostatnio tak dobrym rokiem dla giełdy był 2012, WIG poszedł wtedy w górę o 26 proc.

Złoty umacniał się do wszystkich głównych walut. W stosunku do euro podrożał o blisko 5 proc. To, co stało się z kursem USD/PLN przeszło zapewne najśmielsze wizje ekspertów z końca 2016 r.: poszedł on w dół o 15 proc. To oczywiście nie było spowodowane tylko dobrą kondycją złotego, ale też dawno nie widzianą słabością dolara amerykańskiego.

Rosły również ceny polskich obligacji. I to zarówno tych skarbowych, jak i korporacyjnych. Nic dziwnego, skoro nie ma problemów budżetowych, mamy deeskalację ryzyka politycznego, a gospodarka widowiskowo rozpędziła się. W dodatku otoczenie zewnętrzne było sprzyjające: gospodarka światowa rozwijała się w całkiem dobrym tempie, a inwestorzy nie bali się ryzyka, nie reagując nawet na zagrożenie wojną USA z Koreą Północną.

Czy rok 2018 będzie równie udany dla biało-czerwonych aktywów? Prognozują najlepsi polscy eksperci rynków finansowych.

Jeszcze kilka miesięcy spokoju na giełdach

Jarosław Niedzielewski, zarządzający Investors TFI, jest pewien, że w roku 2018 dla krajowego rynku akcji decydujące znaczenie będzie miała sytuacja zewnętrzna, czyli trwałość hossy na Wall Street. – W marcu będziemy obchodzić jej 9. rocznicę, mam jednak wątpliwości, czy będzie nam dane świętować 10. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, żebyśmy musieli obawiać się zakończenia fazy ożywienia w amerykańskiej gospodarce oraz trendu wzrostowego na rynku akcji już w najbliższych miesiącach – uważa Niedzielewski.

Umiarkowanym optymistą jest również Ryszard Miodoński, zarządzający Noble Funds TFI. – Świat pozostaje w fazie tzw. zsynchronizowanego wzrostu. Wskaźniki wyprzedzające pozostają na bardzo wysokich poziomach, a kolejne publikacje danych makroekonomicznych przebijają oczekiwania analityków. Dzięki temu inwestorzy trwają w dobrym nastawieniu do rynków akcyjnych – wskazuje Miodoński.

To nie oznacza, że nad giełdą nie wiszą żadne czynniki ryzyka. – Do najistotniejszych można tradycyjnie zaliczyć ewentualne spowolnienie gospodarki chińskiej. Ważnym elementem będzie też efekt działań banków centralnych, szczególnie amerykańskiego Fed. Działania polskiej Rady Polityki Pieniężnej też będą istotne dla polskiego rynku. Ostatnie wypowiedzi jej członków wskazują jednak, że Rada będzie skłonna do podwyżek stóp procentowych najwcześniej pod koniec 2018 r. – wymienia Miodoński.

Niedzielewski zakłada, że indeks WIG w ciągu najbliższych kilku miesięcy zdoła pokonać historyczny rekord z 2007 r., ale już kluczowy WIG20 nie zdoła powtórzyć tegorocznego sukcesu. – Duże spółki nie są już bardzo tanie. Wsparcie ze strony funduszy zagranicznych może w kolejnych kwartałach nieco osłabnąć. Wystarczy nieco mocniejszy dolar i wyższe stopy procentowe, żeby ostudzić mocno rozgrzane giełdy rynków wschodzących. Maksymalny zwrot z inwestycji w akcje z WIG20 może w 2018 r. nie przekroczyć 10 proc. – wróży zarządzający Investors TFI. – Potencjał wzrostowy naszej giełdy może zostać wyczerpany już w II lub III kwartale. W końcówce tego roku inwestorzy mogą już zacząć wyceniać wizję spowolnienia w globalnej gospodarce – ostrzega. (…)

