Ryanair w obronie Modlina gotów wybrać Okęcie

Ryanair ocenia, że Polskie Linie Lotnicze LOT mogą przenieść część swoich operacji na lotnisko w Modlinie i korzystać ze stawek takich jak Ryanair, poinformował członek zarządu Juliusz Komorek. Jednocześnie podtrzymał, że przewoźnik chce podwoić liczbę pasażerów przewożonych na swoich lotach do Warszawy i jeśli Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” nie przestanie blokować rozwoju portu w Modlinie, będzie w większym stopniu operował z Lotniska Chopina.

Zaproponował nawet LOT-owi podział „wpływów”.

Jeśli LOT chce rozpocząć operacje z Modlina i płacić takie same stawki, jakie Ryanair płaci na podstawie oficjalnego cennika lotniska, LOT powinien przenieść część swojego ruchu do Modlina, a Ryanair jest gotów bezzwłocznie przenieść połowę swojego ruchu na lotnisko Chopina, co pozwoli liniom LOT i Ryanair obsługiwać po 1,5 miliona pasażerów rocznie w Modlinie i płacić dokładnie takie same opłaty lotniskowe - dodał członek zarządu Ryanair.