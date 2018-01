Uwaga! Konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” wystartowały!

Po raz kolejny „Gazeta Bankowa” będzie wybierać liderów najciekawszych wdrożeń technologicznych oraz produkty, które mogą stać się innowacyjnym hitem.

W konkursie „Lider 2017” redakcja stara się wskazać najlepsze wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach. W konkursie „Hit Roku 2018” postaramy się wybrać najciekawsze rozwiązanie innowacyjne, które będą dostępne na rynku w 2018 r. Tu również chodzi o ofertę dla trzech kategorii. Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnych formularzach, które są dostępne na stronach internetowych Gazety Bankowej

„Lider 2017” to konkurs, którego celem jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wprowadzone (w całości lub w części, o ile chodzi o zamknięty etap) w 2017 r. Zdecydowaliśmy się zmienić nieco kategorie w stosunku do ubiegłego roku. Wtedy było ich więcej, bo aż pięć, w tym roku wybierać będziemy liderów w trzech kategoriach. To oznacza, że brane pod uwagę będą wdrożenia dokonane przez firmy z sektorów:

1. Bankowość

2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe

3. Przemysł 4.0

O ile pojęcia Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe raczej nie wymagają wyjaśnienia, to pod pojęciem Przemysł 4.0 rozumiemy wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zwracamy uwagę, że w tej kategorii będziemy rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, których ambicją jest innowacyjność i rozwój.

Przypominamy, że w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które takich wdrożeń dokonały. Z kolei konkurs „Hit Roku 2018” to niejako druga strona konkursu „Lider”. W tym przypadku bowiem wskazujemy rozwiązania, króre będą dostępne w 2018 r. dla uczestników rynku z tych samych trzech branż. W tym wypadku chodzi o propozycje rozwiązań, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2018” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysł 4.0. Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” „Gazety Bankowej” i liderem rynku.

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmujemy do 28 lutego 2018 r. Przypominamy, że zgłoszenia należy składać na specjalnych formularzach, dostępnych tutaj : http://www.gb.pl/techno-biznes-2018-pcompetition-18.html . Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem, również dostępnym na stronach „Gazety Bankowej”.

Zapraszamy do udziału!