9 krajów wezwanych na dywanik w sprawie smogu

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że na 30 stycznia zwołuje spotkanie 9 krajów członkowskich, aby znaleźć rozwiązanie problemu złej jakości powietrza. Wśród zaproszonych nie ma Polski, która została już w tej sprawie pozwana przed unijny Trybunał.

W spotkaniu na szczeblu ministrów mają wziąć udział Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Wielka Brytania. Nad tymi dziewięcioma państwami wisi widmo pozwu za przekraczanie uzgodnionych limitów jakości powietrza do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

To spotkanie zostało zwołane z trzech powodów. Aby chronić obywateli, by wyjaśnić, że bez poprawy będą konsekwencje prawne oraz by przypomnieć krajom członkowskim, że ten krok jest końcowym etapem - niektórzy mogliby powiedzieć zbyt długiego - okresu, w którym oferujemy pomoc, rady i ostrzeżenia - oświadczył unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.