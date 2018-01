Dlaczego Kraków wybrał niemieckie i szwedzkie autobusy

MPK SA w Krakowie rozstrzygnęło przetarg na dostawę nowych autobusów. Tym razem chodzi o zakup 78 ekologicznych pojazdów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które krakowski przewoźnik otrzyma dofinansowanie w wysokości unijne 61,5 mln zł. Produkcja autobusów zaczyna być kołem zamachowym odradzającej się w bólach polskiej motoryzacji, jednak MPK Kraków, spośród wszystkich ofert, wybrało tylko 10 autobusów polskich producentów. 68 autobusów dostarczą koncerny niemiecki i szwedzko-chiński

Co w tym przetargu ciekawe, nie było tu dużej konkurencji. Czystość powietrza, a także obniżenie poziomu hałasu to kwestie coraz częściej brane pod uwagę przy projektowaniu systemów komunikacji miejskiej. W Krakowie problem jest szczególnie istotny ze względu na silne zanieczyszczenie powietrza. Polskie marki odnoszą coraz więcej sukcesów w obszarze produkcji bardziej ekologicznych autobusów hybrydowych i elektrycznych. Zwłaszcza głośno w ostatnim czasie o sukcesach Solaris i Ursus na tym polu. Tym bardziej dziwi, że poza kilkoma egzemplarzami od Autosan nie zobaczymy żadnego z nich w Krakowie.

Rozstrzygnięty w środę, 17 stycznia przetarg składał się z trzech zadań:

dostawy 56 autobusów z silnikami Euro 6 o długości ok. 12 m,

dostawy 12 autobusów przegubowych hybrydowych,

dostawy 10 autobusów midi z silnikami Euro 6 o długości ok. 9 metrów.



Z puli zapotrzebowania łącznie na 78 autobusów tylko 10 autobusów z kategorii midi dostarczy firma Autosan Sp. z o.o, która kontrakt wyceniła na kwotę 8 440 000 zł netto.

12 autobusów hybrydowych dostarczy do Krakowa firma Volvo Bus Corporation. Cena tego zamówienia to 24 948 000 zł netto.

Największy punkt przetargu, dostawę 56 autobusów przegubowych o długości ok. 12 m, wygrały autobusy Mercedes-Benz Citaro z silnikami Euro 6 o długości ok. 12 m. Kontrakt ten zrealizuje firma EvoBus sp. z o.o. za 65 408 000 zł netto.

Okazuje się, że stało się tak m.in. dlatego, że nie było w czym wybierać, bo nie było większego zainteresowania tym przetargiem. Do walki o największe zamówienie stanął tylko Mercedes.

Na dostawę 10 autobusów midi o długości ok. 9 m złożyła ofertę tylko jedna firma - Autosan. Oferta była prawidłowa i została przez MPK SA wybrana. Na dostawę 56 autobusów o dł. 12 metrów również została złożona tylko jedna oferta firmy EvoBus. Spełniała wszystkie wymogi formalne i została wybrana. Na dostawę 12 autobusów hybrydowych wpłynęły dwie oferty – Volvo i Solarisa. Ponieważ oferta Solarisa nie spełniała wymogów formalnych została odrzucona. Wybrana została prawidłowa oferta Volvo (te autobusy będą produkowane w zakładach we Wrocławiu) - skomentował dla portalu wGospodarce.pl Marek Gancarczyk Rzecznik Prasowy MPK SA w Krakowie.

Inne firmy mają aktualne informacje o przetargach, dlaczego więc nie złożyły ofert? Być może, po prostu, doszły do maksimum swoich mocy przerobowych.

Solaris ostatnio chwalił się, że dostarczy 41 trolejbusów i rekordowe zamówienie 150 elektrycznych Solarisów Urbino nowej generacji do Wilna, 12 autobusów Urbino do Ostrowa Wielkopolskiego i 22 takie pojazdy wyprodukuje dla Jaworzna. W ostatnim kwartale firma mówiła już o 100 sprzedanych i dostarczonych autobusach elektrycznych. W listopadzie także Ursus Bus zaczął odznaczać swoją obecność na rynku i podpisał umowę w Zielonej Górze kontraktując 47 w pełni elektrycznych, 12 metrowych autobusów niskopodłogowych. Podstawowy zakres tego kontraktu opiewa na 96,5 mln zł brutto. Jak widać wyżej, to był bardzo udany rok dla polskich producentów autobusów.

Być może w związku z dużą liczbą zamówień (m.in. z wykorzystaniem środków unijnych) producenci nie są w stanie realizować wszystkich kontraktów, które są ogłaszane w Polsce i z części z nich po prostu rezygnują - ocenia rzecznik MPK. Podkreślam jednocześnie, że polscy producenci tylko w latach 2016-2017 dostarczyli do Krakowa ok. 200 nowych autobusów. Zaledwie kilka tygodni temu MPK SA podpisało z firmą Solaris umowę na dostawę kolejnych 38 przegubowych autobusów.

Jeszcze przed podpisaniem umowy MPK SA zwróci się o sprawdzenie całej procedury przetargowej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli z producentami może zostać zawarta umowa. Od momentu podpisania umowy producenci będą mieć siedem miesięcy na dostarczenie autobusów 12-metrowych i hybrydowych oraz sześć miesięcy na dostawę autobusów midi.

Mercedes Citaro / autor: Mercedes-Benz Bus & Coach UK

Przegubowy autobus Volvo 7900 Hybrid / autor: Volvo Polska

Solaris Urbino 18 electric / autor: Solaris Bus & Coach

Autosan Sancity 12LN cng / autor: Autosan

Ursus City Smile / autor: Ursus Bus

mw