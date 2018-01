„Sieci”: Polska pod presją

Presja na restytucję mienia żydowskiego i wypłatę rekompensat przez Polskę ma swoją nową odsłonę. I nowe mocne narzędzie w postaci ustawy, którą amerykańskie organizacje żydowskie przepychają przez legislacyjną maszynkę Kongresu USA. Gra idzie o miliardy dolarów odszkodowań. Przedstawiciele polskiego rządu uspokajają, jednak Polonia w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że tym razem problem nie rozejdzie się po kościach – pisze w nowym wydaniu tygodnika „Sieci” Aleksandra Rybińska.

Amerykański Senat jednogłośnie przyjął ponadpartyjną ustawę nr 447 o nazwie „Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST, czyli sprawiedliwość dla ocalonych, którym nie zadośćuczyniono)”, autorstwa prominentnego senatora republikanów Marca Rubio oraz senator demokratów Tammy Baldwin: – Ustawa daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspierania żydowskich organizacji ubiegających się o odzyskanie majątków żydowskich właścicieli, którzy nie zostawili po II wojnie światowej spadkobierców. Odnosi się ona przy tym do 46 państw­sygnatariuszy Deklaracji terezińskiej z 2009 r., do których należy także Polska (podpisał ją Władysław Bartoszewski) – czytamy w tekście.

Założeniem ustawy jest zwrot majątków żydowskich, który z kolei ma wesprzeć nielicznych już ocalałych z Holokaustu: – W praktyce może jednak wspierać organizacje, które żadnego związku z Polską ani polskimi Żydami nie mają. „Restytucja” bowiem oznacza przywrócenie własności czegoś, co posiada prawowitego właściciela. Jeśli takowego nie ma, jest niemożliwa, a właśnie tego domagają się organizacje żydowskie, które chcą wejść w rolę spadkobierców – pisze Aleksandra Rybińska.

Aktualnie ustawa trafiła do komisji spraw zagranicznych, gdzie utknęła. – Może być trochę tak jak w przypadku liberalizacji wizowej dla Polaków. Jedna izba Kongresu ją uchwaliła, więc wszyscy uznali, że to już załatwiona sprawa, a tymczasem druga nie poszła w ślad za pierwszą – czytamy. Jeśli jednak Kongres doprowadzi procedurę legislacyjną do końca, to prezydent Trump z pewnością tę ustawę podpisze.

Rybińska przytacza głosy wielu ekspertów, amerykanistów, Żydów, a także przedstawicieli Polonii. Pokazuje też, iż presja na restytucję mienia żydowskiego i wypłatę rekompensat przez Polskę nie maleje.

Temat ten był przedmiotem debat m.in. w brytyjskiej Izbie Lordów oraz na forum Parlamentu Europejskiego, a presja często idzie w parze z oskarżeniami o antysemityzm. Oskarżyciele zapominają przy tym, że to Polska była jedną z głównych ofiar nazistowskich Niemiec i w przeciwieństwie do wielu innych krajów Europy z nimi nie kolaborowała – zauważa autorka.

