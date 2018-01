Niemieckie "nie" dla wypychania Polski z UE

Współprzewodniczący Europejskiej Partii Zielonych, niemiecki polityk Reinhard Buetikofer przestrzegł przed „wykluczaniem Polski” w UE. Nieprawidłowości dotyczące państwa prawa występują także w innych krajach, w tym w Niemczech - powiedział agencji dpa.

„Uważam, że to, co zrobiono w Polsce jest absolutnie nie do przyjęcia, ale trzeba widzieć i belkę w swoim oku - oświadczył. - Kiedy lobby przemysłu motoryzacyjnego u nas (w Niemczech) ma wciąż uprzywilejowany dostęp do politycznych decydentów - czy to jest idealne wyobrażenie demokracji?”