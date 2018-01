Hybrydy we flocie banku

Bank BGŻ BNP Paribas przekazał swoim pracownikom 30 nowych samochodów z napędem hybrydowym. Ekologiczne auta Toyota Yaris Hybrid zastąpią poprzednie auta, które służyły we flocie Banku. O wyborze samochodów zadecydowały nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również ekologiczne.

Nowoczesne samochody hybrydowe, które służą pracownikom Banku BGŻ BNP Paribas są elementem pro-ekologicznej polityki Banku. Bank angażuje się w działania ograniczające negatywne skutki zmian klimatycznych i zwraca uwagę na kwestie środowiskowe w codziennej pracy i relacjach z dostawcami.

Samochody z napędem hybrydowym łączą w sobie zarówno cechy silnika elektrycznego, jak i benzynowego. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Podczas postoju silnik hybrydowy nie spala paliwa, a kiedy porusza się bez gwałtownych przyspieszeń - wykorzystuje energię akumulatora do napędzania silnika elektrycznego. Napęd hybrydowy daje realne korzyści przede wszystkim w mieście, gdzie samochody często stoją w korkach i poruszają się wolniej. Samochody hybrydowe zostały dostarczone przez Arval Service Lease Polska (podmiot Grupy BNP Paribas) w ramach umowy najmu długoterminowego.

Staramy się ograniczać przejazdy samochodami służbowymi, stawiając na transport zbiorowy, car sharing i car pooling oraz – gdy jest to możliwe – telekonferencje i videokonferencje. Nie da się jednak całkowicie wyeliminować samochodów z naszej pracy. Zamieniając samochody z tradycyjnym napędem na auta hybrydowe chcemy pokazać naszą świadomość ekologiczną i dać przykład jak duże firmy mogą ograniczać zanieczyszczenie środowiska. To działanie spójne z naszą koncepcją m.in. funkcjonowania oddziałów, gdzie na co dzień staramy się przejawiać troskę o środowisko i propagować świadomość ekologiczną - mówi Marek Andruchów, kierownik zespołu usług wewnętrznych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Użytkownicy nowych samochodów we flocie Banku BGŻ BNP Paribas uczestniczyli również w prezentacji poświęconej ekologicznemu stylowi jazdy. Dowiedzieli się m.in. jakie proste czynności i nawyki warto wprowadzić do codziennego użytkowania samochodu, by zmniejszyć wpływ korzystania z samochodów na środowisko.

Staramy się myśleć pro-ekologicznie na co dzień. W naszych biurach ograniczamy zużycie papieru, stawiamy na rozwiązania minimalizujące zużycie energii w odniesieniu do oświetlenia, klimatyzacji, urządzeń AGD czy sprzętu komputerowego. Wszystkie nasze oddziały posiadają LED-owe, energooszczędne oznakowania zewnętrzne. Z każdym rokiem zwiększamy też skalę działań, które służą promocji postaw proekologicznych wśród pracowników – dodaje Marek Andruchów.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to jeden z priorytetów strategii CSR całej Grupy BNP Paribas. Grupa podjęła m.in. strategiczne zobowiązanie, przyjmując ambitne cele środowiskowe do 2020 roku – zwiększenie finansowania w sektorze energii odnawialnej, wycofanie się z finansowania przedsięwzięć wysokoemisyjnych, inwestycja w start-upy pracujące nad rozwiązaniami w dziedzinach magazynowania energii oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych.