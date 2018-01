GAZETA BANKOWA: Technoautostrada dla biznesu

Dla polskiej branży IT w 2018 r. ożywienie powinno już być znacznie bardziej widoczne. Na szczycie znajdą się zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji, technologii Internetu Rzeczy i rozwiązań chmurowych – przewiduje Marek Jaślan w „Gazecie Bankowej”

Prognozy dla rynku IT w 2018 r. są dobre i dotyczy to zarówno świata, jak i Polski. Firma Gartner szacuje, że światowe wydatki na ICT wzrosną w 2018 r. do 3,65 bln dol., tj. o 4,3 proc., a więc będzie to więcej niż w 2017 r., gdzie ten wzrost szacowany jest na 3,3 proc. Według tych prognoz, największy udział w rynku będą miały usługi telekomunikacyjne, natomiast najszybciej będą zwiększać się zakupy oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz usług IT. Wydatki na oprogramowanie w 2018 r. według Gartnera wzrosną o 8,5 proc., a na usługi 5,3 proc.

Analitycy Gartnera wskazali też 10 segmentów IT, w jakie będą najwięcej inwestować firmy. Trzy z nich związane są z cloud computing (infrastructure as a service – IaaS, integrated platform as a service – iPaas oraz communications platform as a service – cPaaS). Generalnie większość z najbardziej rozwojowych obszarów związana z tworzeniem cyfrowych miejsc pracy, np. technologie ułatwiające komunikację i współpracę. Inne obszary to bezpieczeństwo (wykrywanie zagrożeń i reakcja na nie), analityka danych i pamięci masowe. Wspólnym ich mianownikiem jest, że wszystkie związane są z transformacją cyfrową przedsiębiorstw. – Cyfrowa transformacja biznesu ma stworzyć szansę na wykreowanie nowych źródeł przychodów. Organizacje, które nie zbudują cyfrowych modeli biznesowych albo nowych sposobów angażowania własnych zasobów oraz klientów, pozostaną w tyle. Dotyczy to także producentów, którzy z reguły zmieniają się wolniej niż ich klienci – uważa John-David Lovelock, wiceprezes Gartnera.

Także w Polsce na rynku IT w przyszłym roku powinniśmy być świadkami ożywienia. Takie prognozy stawia firma PMR, według której w 2018 r. cały rynek IT w Polsce wzrośnie o 6 proc., podczas gdy w 2017 r. szacowany jest on na 2,7 proc. Ostatnie lata dla branży IT w Polsce były trudne, głównie ze względu na znacznie mniejsze zamówienia z sektora publicznego. Obecnie panuje większy optymizm. Z badania przeprowadzonego w 2017 r. przez PMR wśród 100 największych przedsiębiorstw działających w branży IT w Polsce wynika, że aż 90 proc. spodziewa się wzrostu rynku.

Usługi IT jak prąd w gniazdku

W Polsce podobnie jak na świecie stopniowo przeobrażeniu ulega sposób korzystania z rozwiązań IT. Firmy coraz częściej decydują się na korzystanie z zasobów czy usług IT w modelu as-a-service (na żądanie). Według danych IDC globalny udział outsourcingu IT w 2016 r. wyniósł 38 proc., natomiast w 2020 r. wzrośnie on już do 44 proc. Jednocześnie wykorzystywanie tradycyjnych usług IT spadnie z 63 do 57 proc.

Z roku na rok obserwujemy znaczący zwrot w kierunku rozwiązań as-a-service. Firmy widzą korzyści wynikające z wykorzystania usług dostępnych w abonamencie lub wręcz rozliczeniu minutowym czy godzinowym. Ten typ usług zyskał powszechne uznanie i jest stosowany m.in. przez firmy wynajmujące samochody lub skutery na minuty. Klienci wychodzą z założenia, że nie warto wiązać się umową długoterminową. W przypadku usług data center, za niższą opłatą, ale przy zachowaniu najwyższej wydajności, mają zapewnioną moc obliczeniową, która jest im potrzebna w danym momencie. W razie potrzeby mają możliwość rozszerzenia usługi w każdej chwili i zrezygnowania z niej, kiedy nie jest konieczne uruchamianie dodatkowych zasobów – podkreśla Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży w OVH Polska oferującej usługi data center i cloud computing.

Przeniesienie wydatków inwestycyjnych na wydatki operacyjne pomaga zmniejszyć ryzyko, uwolnić kapitał i zapewnić większą elastyczność biznesu. Dodatkowo, poza przechodzeniem z usług on premise, czyli na miejscu lub u klienta, na usługi w chmurze, dostawcy IT i klienci eksperymentują także z płatnościami ratalnymi za tradycyjny sprzęt.

McKinsey przewiduje, że do 2018 r. dostawcy usług w chmurze powinni odpowiadać za ok. 80 proc. dostarczanych serwerów i pojemności pamięci masowych.

Rozwój cloud zmienił i uprościł myślenie menedżerów na temat przechowywania danych. Nie dziwi nas więc fakt, że rozwiązania oparte na cloud computing stają się pierwszym wyborem. Dzisiaj firmy mogą zrezygnować z serwera czy kolokacji na rzecz usługi abonamentowej i nie martwić się np. miejscem na przechowywanie sprzętu, jego amortyzacją, serwisem, zakupem licencji czy korzystaniem z pomocy administratora. Dostarczeniem i konserwacją sprzętu zajmuje się usługodawca. Chmura staje się autostradą dla rozwoju biznesu, oferując bezpieczną przestrzeń, która zapewnia wzrost przy jednoczesnej obsłudze kluczowych procesów – mówi Robert Paszkiewicz. (…)

