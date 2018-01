GAZETA BANKOWA: Cyfrowy doradca nie bierze wolnego

Nowe technologie i zmiany prawne powodują, że dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP), czyli informatycznego systemu aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach, ciągle muszą modyfikować i udoskonalać oferowane rozwiązania, a klienci nie muszą na całe życie wiązać się z jednym dostawcą – pisze w „Gazecie Bankowej” Adam Jackowski

Producenci oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, tzw. systemów ERP, nie narzekają na brak zainteresowania ich produktami. Systemy ERP stanowią dziś podstawę w prowadzeniu sprawnie działających i prężnie rozwijających się firm. Producenci oczekują więc, że popyt na ich produkty będzie rósł. Zarazem mają jednak też świadomość, że muszą reagować na nowe trendy, regulacje prawne i dostosowywać do tego swe produkty.

Firmy decydujące się na wdrożenie tego typu rozwiązań liczą przede wszystkim, że uda im się zredukować koszty działalności oraz zapewnić znacznie lepszą przejrzystości procesów. Największym odbiorcą systemów ERP wciąż pozostaje sektor produkcji, ale analitycy prognozują, że znaczącym odbiorcą aplikacji będą branże finansowa, telekomunikacyjna i zdrowotna.

Perspektywiczny rynek

Stały wzrost zainteresowania systemami informatycznymi usprawniającymi zarządzanie firmą jest faktem. Rozwój technologii w ostatnich latach znacząco zmienił rynek systemów ERP. Na rynku widać rosnącą świadomość konieczności sięgania po produkty, które będą w stanie ewoluować, transformować, zmieniać się szybko wraz z rynkiem. Postępujący wzrost znaczenia m.in. Big Data, predictive analytics, automatyzacji procesów biznesowych, blockchain czy Internetu Rzeczy sprawiają, że biznes będzie musiał umieć się stale redefiniować i korzystać z nowych funkcji technologicznych. Wszystkie te technologie już dziś odważnie wkraczają do oprogramowania dla biznesu – mówi Marek Głazowski, Key Accounts & Operation Head w SAP Polska, który jest liderem w tym segmencie rynku w Polsce i na świecie.

Producentów systemów ERP nie zniechęca wcale fakt, że rynek jest teoretycznie nasycony, zwłaszcza w przypadku dużych firm, których funkcjonowanie bez takiego oprogramowania trudno sobie wyobrazić. Jednak wiele z nich obecnie musi wymieniać wykorzystywane oprogramowanie, bo było ono wdrożone kilka czy kilkanaście lat temu w innych realiach gospodarczych i technologicznych. Nie chodzi tutaj tylko o mobilność czy technologie chmurowe, ale także łatwość obsługi czy integracji z innymi rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi w firmach.

Jacek Parzonka, menedżer produktu Navireo ERP w firmie Insert podkreśla, że systemy ERP zmieniają się nieustannie. – Każdego roku publikujemy trzy-cztery wersje naszego systemu ERP Navireo, które wzbogacone są o nowe moduły i funkcje. Jednym z najważniejszych bodźców, które wpływają na modyfikacje i rozwój systemów, są niewątpliwie zmieniające się normy prawne. W ostatnich latach tych zmian było bardzo wiele. Obowiązek przesyłania do Ministerstwa Finansów ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego spowodował „małą rewolucję” na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw – mówi Jacek Parzonka. (…)

Siła mobilności, atrakcyjność chmury

Natomiast według Ryszarda Krawczyńskiego, głównego konsultanta sprzedaży aplikacji Oracle w Oracle Polska kluczowym trendem, do którego muszą się ciągle dostosowywać dostawcy ERP jest mobilność. Wskazuje on, że w niedawnym badaniu IDC (Driving Business Growth and Innovation: The Next Step for CIOs in Central and Eastern Europe) około jedna trzecia dyrektorów ds. informatycznych stwierdziła, że jest to w ich wydatkach jeden z priorytetów. Podkreśla, że narzędzia mobilne można wykorzystać nie tylko do zapewnienia dostępu do systemów przedsiębiorstwa z odległych lokalizacji, ale także do generowania dodatkowych informacji na temat ośrodka oraz wydajności floty i zespołów handlowych, łączności, a także wydatków na komunikację.

Urządzenia mobilne dają użytkownikom niespotykane wcześniej możliwości, takie jak wprowadzanie transakcji i wykonywanie zapytań w czasie rzeczywistym w punkcie użycia, czy zatwierdzenie transakcji online, co natychmiastowo identyfikuje niewłaściwe dane – mówi Ryszard Krawczyński.

Dodaje, że trendem długofalowym jest też migracja do chmury. I nie ma on wątpliwości, że to bez wątpienia przyszłość systemów do zarządzania firmą klasy ERP. – Korporacje będą przenosiły swoje systemy do chmury, zaczęły już to robić, gdyż z uwagi na elastyczność, koszty i bezpieczeństwo są to globalne rozwiązania dostępne z każdego miejsca na świecie. W naszej ocenie migracja ERP do chmury jest tylko kwestią czasu. W przypadku korporacji takie działania mają głęboki sens z uwagi na innowacyjność technologii dostępnej jedynie w chmurze publicznej lub prywatnej. Dodatkową zaletą rozwiązań chmurowych jest szybkość wdrożenia, niskie koszty uruchomienia i utrzymania systemów, mniejsze ryzyko wdrożenia, standaryzacje procesów i bezpieczeństwo obsługi – mówi Ryszard Krawczyński. (…)

Jedno jest natomiast pewne: oczekiwania firm w stosunku do systemów ERP ewoluują i będą ciągle ewoluować. Jednym z trendów jest tworzenie coraz bardziej elastycznych rozwiązań, a zatem wybór oprogramowania określonego dostawcy nie musi dla firmy obecnie oznaczać związku „na śmierć i życie”, co nie było wcale tak oczywiste w przeszłości. Dzisiejszy rynek systemów informatycznych przypomina półkę w supermarkecie. Klient chce wybierać najlepsze produkty z danego segmentu, a zadaniem dostawcy rozwiązań jest mu to w jak największym stopniu umożliwić.

