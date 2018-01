GAZETA BANKOWA: Ofensywa sztucznej inteligencji

Technologie ICT mają coraz większy wpływ na to, jak szybko banki dostosowują się do nowych wymogów rynkowych i wprowadzanych regulacji prawnych. Dlatego w 2018 r. inwestycje w ten obszar będą miały dla banków kluczowe znaczenie – pisze w „Gazecie Bankowej” Marek Jaślan

Według szacunków IDC wydatki sektora finansowego na IT na świecie osiągną w 2018 r. wartość 450 mld dol., zajmując drugie miejsce w rankingu branż najwięcej inwestujących w technologie. Automatyzacja procesów, maksymalizacja efektów kluczowych procesów finansowych, przygotowanie na szybkie zmiany na rynku oraz wsparcie strategicznych obszarów wzrostu – to główne oczekiwanie finansistów, którzy podejmują inwestycje w technologie IT.

Tempo zmian jest bardzo duże. 90 proc. liderów finansów przebadanych przez Hackett Group w ramach międzynarodowych badań uważa, że transformacja cyfrowa zmieni sposób realizacji funkcji finansowych. Wśród obszarów objętych zmianą wyliczają m.in. relacje z klientami, partnerami i dostawcami, a także ewolucję potrzeb rekrutacyjnych – mówi Maciej Kwasiborski, Finance Presales Expert w SAP Polska.

Wskazuje on na badania Adaptive Insights, z których wynika, że dyrektorzy finansów przewidują wzrost liczby danych, którymi operują, o średnio 25–50 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat. W konsekwencji, będzie rosło znaczenie oprogramowania dla biznesu usprawniającego procesy finansowe. Tomasz Leś, senior product manager w Pionie Banków Komercyjnych w Asseco Poland zauważa jednak, że każdy bank ma inną sytuację wyjściową i różne potrzeby w zakresie rozwiązań informatycznych. Dlatego przyszłe inwestycje w tym obszarze będą głównie zależeć od tego, jakimi rozwiązaniami aktualnie dysponują.

Według Tomasza Lesia część instytucji skupi się na rozwoju sztucznej inteligencji, inne na biometrii czy technologii blockchain. Kierunki wyznaczać będą tu na pewno innowatorzy, którzy przecierają szlaki i jako pierwsi oferują najnowsze rozwiązania swoim klientom. (…) W nadchodzącym roku sektor bankowy w Polsce będzie w dalszym ciągu koncentrował się na usprawnieniu procesów bankowych, lepszej relacji z klientem oraz poprawie jakości oferowanych usług. W tym celu banki będą rozwijały sztuczną inteligencję (AI), która w coraz większym stopniu będzie wspierała bezpośrednią komunikację z klientem. Będzie wykorzystywana do prowadzenia spersonalizowanej sprzedaży produktów oraz usług, ale także do zapewnienia użytkownikom interaktywnego wsparcia podczas wykonywania operacji finansowych.

W 2018 r. banki prawdopodobnie postawią również na technologię blockchain. Daje ona ogromne możliwości, szczególnie w zakresie przetwarzania płatności i wzajemnych rozliczeń przy równoczesnym zachowaniu dużego poziomu bezpieczeństwa danych. Będzie to również czas rozwoju narzędzi biometrycznych, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane do identyfikacji osób. Będą one weryfikowały klienta np. w trakcie logowania się na konto, zakładania rachunku lub autoryzowania wykonywanych operacji. Biometria może docelowo zastąpić zarówno klasyczne hasła dostępu, jak i metody autoryzacji transakcji bankowych – mówi Tomasz Leś. (…) Tomasz Leś spodziewa się też, że nadchodzący rok może przynieść również zmiany w bankowości oddziałowej. Według niego oznacza to, że w bezpośrednich kontaktach z klientem coraz bardziej powszechne staną się urządzenia typu beacon. – Pozwalają one wykryć obecność klienta w oddziale, gdy ma przy sobie telefon z aplikacją bankową. Efektywnym wsparciem rozwoju placówek mogą być również opracowywane rozwiązania informatyczne, które będą w stanie określić nie tylko powód wizyty klienta w oddziale, ale również jego nastrój. Jest to zupełnie nowy wymiar obsługi klienta oraz możliwość tworzenia oddziałów bankowych na miarę XXI wieku – mówi Tomasz Leś. (…)

