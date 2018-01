Przedsiębiorcy już nie tacy chętni do ekspansji

Aż 98 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, zajmuje się handlem krajowym, a zaledwie 41 proc. eksportuje swoje towary. Większość przedsiębiorców z sektora MŚP jest przygotowana na rozpoczęcie handlu międzynarodowego. Nadal jednak organizacje odstraszają koszty weryfikacji rynku oraz startu na nieznanym obszarze. Jeszcze bardziej sceptyczni są przedsiębiorcy poza Polską

Zaledwie 7 proc. przedsiębiorców z Europy, Azji i Ameryki Północnej postrzega handel międzynarodowy jako rozwiązanie korzystne dla rozwoju ich biznesu – wynika z badania Global Business Monitor 2017. Aż co dziesiąty respondent uważa, że ma bardziej realną szansę na rozwój firmy na rynku krajowym niż na międzynarodowym.

Sytuacja branży w Polsce

Prawie 50 proc. polskich przedsiębiorców biorących udział w 14. fali badania Bibby MSP Index, który określa kondycję przedsiębiorstw z sektora MŚP, wskazuje niepewność związaną z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi jako główny czynnik przeszkadzający w dalszym rozwoju firmy. Ponad połowa wskazuje nadal na brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

Jednocześnie ponad połowa (55 proc.) uważa, że polska gospodarka osiąga dobre wyniki. Jest to wzrost w porównaniu z 2016 rokiem (47 proc.). Co więcej, prawie połowa (45 proc.) uważa, że nie ulegnie to zmianie przez następne 12 miesięcy.

W poglądach na globalną gospodarkę widać jednak aktualnie mniejszy optymizm. Niewiele - ponad jedna trzecia (36 proc.) - uważa, że osiąga ona dobre wyniki. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw uważają, że polityka rządu wobec przedsiębiorstw wymaga reform. Ponad jedna trzecia (38 proc.) z nich uważa, że polityka rządu wymaga poprawy, a 31 proc. sądzi, że w obecnej formie jest ona niekorzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Na podstawie zmian wskaźnika Bibby MSP Index, wynika, że wśród respondentów specjalizujących się w handlu spadł poziom zatrudnienia (o ponad 2 pkt). Wzrost o ponad 0,5 pkt odnotowały inwestycje, zamówienia i płynność finansowa, ale można również zaobserwować tendencję wzrostową w przypadku poziomu zadłużenia (wzrost o mniej niż 0,5 pkt).

Niestety ograniczony dostęp do stałego źródła finansowania może silnie zahamować rozwój, w tym rozwijanie handlu przez przedsiębiorstwo. Wyniki Global Business Monitor 2017 przedstawiają zróżnicowany krajobraz finansowy MŚP w różnych krajach. W całym badaniu ponad 1/10 przedsiębiorców z sektora MŚP (12 proc.) odmówiono finansowania – dodaje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services w Polsce.

Jak wynika z ankiety dla Polski, przedsiębiorcy wolą przejmować konkurencję w kraju oraz inwestować w nowe produkty. Na trzecim miejscu jest ekspansja krajowa. Dopiero na czwartym miejscu wśród perspektyw rozwoju jest eksport.

Częste nowelizacje ustaw mogą być kłopotliwe dla prowadzących biznes. Branża handlowa w Polsce jest obecnie w trudnej sytuacji przez wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Z perspektywy prowadzących biznes to rozwiązanie może wpłynąć na zmniejszenie się obrotów w ich sklepach. Zwłaszcza gdy konsumenci zmienią nawyki zakupowe, rezygnując z zakupów stacjonarnych na rzecz internetowych – komentuje Jerzy Dąbrowski.

Wyzwania przedsiębiorców z Europy, Azji i Ameryki Północnej

Prowadzący firmy z Europy, Azji i Ameryki Północnej w badaniu Global Business Monitor 2017 uznali aktualną sytuację polityczną w USA, Brexit oraz konflikt, wojnę i terroryzm jako trzy kluczowe problemy zagrażające globalnemu wzrostowi gospodarczemu w 2017 r. Największe wyzwanie dla ich działalności dla prawie połowy (49 proc.) respondentów stanowi niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz rosnące koszty i biurokracja rządowa.

Ponad 1/3 badanych przedsiębiorców (38 proc.) eksportuje swoje towary i usługi. Podejście firm do handlu międzynarodowego jest bardzo zróżnicowane. Przedstawiciele sektora MŚP z Hongkongu i Singapuru bardzo aktywnie uczestniczą w handlu międzynarodowym. Prawie wszyscy (99 proc.) badanych przedsiębiorców z USA koncentruje się na rynku krajowym.

